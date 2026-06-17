Memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana trebalo bi da bude potpisan sutra u švajcarskom Burgenštoku, uz posredovanje Katara i Pakistana.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da očekuje brz napredak nakon potpisivanja sporazuma i najavio da će dokument biti upućen Kongresu na razmatranje.

Prema navodima američkih medija, sporazum predviđa obnovu iranskog izvoza nafte uz uslove koji se odnose na slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i nuklearni program Irana.

Iranski zvaničnici saopštili su da je ukinuta američka pomorska blokada iranskih luka, ističući to kao važan korak ka normalizaciji odnosa.

Istovremeno, Kina i Katar ocenjuju da bi predstojeća faza pregovora mogla biti složenija, ali i ključna za regionalnu stabilnost.

Na terenu se nastavljaju sukobi dok Izrael odbacuje američko-iranski mir. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

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Iranski tankeri za naftu počeli da se kreću prema Ormuskom moreuzu

Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte.

"Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske tankerske kompanije nazvana 'Diona' i 'Hero 2', izašla su iz perimetra blokade američke mornarice, noseći ukupno 3,8 miliona barela iranske sirove nafte", navodi se u saopštenju koje su TankerTrakers objavili na platformi X, pozivajući se na podatke digitalnog praćenja tankera, koji su potvrđeni satelitskim snimcima.

TankerTrakers dodaju da je treći tanker "NITC" takođe izašao "iz linije blokade sa milion barela iranske sirove nafte".

Al Arabija: Memorandum predviđa trajni i potpuni prekid rata na svim frontovima

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, istovremeno se obavezujući da neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedni protiv drugih i da će se uzdržati od pretnji ili upotrebe sile jedni protiv drugih, prenela je Al Arabija, koja tvrdi da je imala uvid u kopiju memoranduma koji će SAD i Iran potpisati u petak.

Sporazum sadrži 14 tačaka, a druga i treća tačka predviđaju da se Iran i SAD obavežu da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet i da će se uzdržati od mešanja u međusobne unutrašnje poslove, kao i da će pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak.

Treća tačka predviđa da odmah nakon potpisivanja memoranduma, SAD ukinu pomorsku blokadu Irana, spreče svako mešanje ili opstrukciju protiv Irana, i obnove pomorski saobraćaj u roku od najviše 30 dana u punom kapacitetu.

"Promet brodova biće proporcionalan predratnom obimu saobraćaja sa iranske strane", navodi se u toj tački.

Četvrta tačka obavezuje SAD da povuku svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma. Naredna tačka predviđa da Iran preduzme korake koji će osigurati kretanje trgovačkih brodova iz Arapskog zaliva u Omansko more i u suprotnom smeru, uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih prepreka i neutralizacijom mina.

"SAD se obavezuju, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, da kreiraju sveobuhvatni plan o kome će se dogovoriti obe strane za rehabilitaciju i ekonomski razvoj Irana, uz obezbeđivanje finansiranja od najmanje 300 milijardi dolara", navodi se u šestoj tački sporazuma, dok sedma predviđa da SAD ukinu sve vrste sankcija prema Iranu, uključujući rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i sve jednostrane američke sankcije, i primarne i sekundarne, piše Al Arabija.

Iran se osmom tačkom obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno naoružanje, dok se u desetoj tački Teheran i Vašington slažu da će pitanje obogaćenog uranijuma i drugih pitanja vezanih za nuklearno oružje biti adekvatno rešeni u okviru konačnog sporazuma.

"Iran i SAD su se složili da će, do konačnog sporazuma, održati status kvo: Iran će održati status kvo u svom nuklearnom programu, a SAD neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regionu", glasi deveta tačka, dok tačka 10 obavezuje SAD da odmah nakon potpisivanja memoranduma izdaju izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata, kao i svih povezanih usluga, uključujući bankarstvo, osiguranje, transport i slično.

Tačka 11 obavezuje SAD da, na osnovu napretka pregovora o konačnom sporazumu, zamrznuta iranska imovina bude oslobođena i vraćena na raspolaganje Teheranu u potpunosti. Tačkom 12, Iran i SAD se slažu da uspostave mehanizam za implementaciju koji će nadgeldati uspeh primene i buduću posvećenost konačnom sporazumu.

Iran i SAD, prema tački 13, će odmah nakon potpisivanja memoranduma i primene tačaka 4, 5, 10 i 11 ovog memoranduma, započeti pregovore o konačnom sporazumu, istovremeno poštujući i ostale tačke sporazuma.

U poslednjoj, 14. tački, navodi se da će konačni sporazum biti odobren kroz obavezujući rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, navodi Al Arabija.