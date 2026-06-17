Večeras je u Zagreb stiglo snažno nevreme iz susedne Slovenije. Uz obilne padavine duva jak vetar i sevaju munje.

Nebo nad Zagrebom osvojili su tamni oblaci, a u centru je jak pljusak rasterao više hiljada navijača koji su se okupili da gledaju utakmicu sa Mundijala protiv Engleske.

Meteo-radari pokazuju kako je grmljavina nad širem područjem Zagreba, a prvo je zahvatila Zaprešić i Samobor.

DHMZ je za zagrebačku regiju za večeras izdao žuto upozorenje zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 16 sati do kraja dana, odnosno do 23,59.

DHMZ: Budite na oprezu

DHMZ upozorava građane da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Poseban oprez savetuje se na izloženim područjima, poput planina, šuma, livada i otvorenih terena. Mogući su i prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Žuto upozorenje zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom večeras je na snazi i za Karlovačku regiju.