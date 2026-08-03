Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz maksimalne dnevne temperature od 35 do 40 stepeni.
Najniža temperatura kretaće se od 13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 stepena u Beogradu, dok će vetar biti slab do umeren, istočni i jugoistočni.
U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 37 stepeni.
Najgori deo toplotnog talasa tek dolazi
Prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, dugotrajni toplotni talas potrajaće i narednih dana, a najizraženiji će biti od 5. do 8. avgusta.
U tom periodu u većini mesta očekuju se maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni, dok će u pojedinim delovima zemlje lokalno biti i toplije.
Meteorolozi navode da će od 8. do 13. avgusta vrućine privremeno oslabiti uz lokalne pljuskove i grmljavinu, ali se nakon toga ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.
Prvi kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se već od petka, 7. avgusta, usled lokalnog razvoja oblačnosti.
Tropske noći u Beogradu i Vojvodini
RHMZ upozorava da će u Beogradu i Vojvodini biti prisutne i tropske noći, što znači da temperatura ni tokom noći neće padati ispod 20 stepeni.
U urbanim sredinama, zbog zagrejanog betona i asfalta, noćne temperature lokalno mogu ostati i znatno više, što dodatno otežava oporavak organizma od dnevnih vrućina.
Upozorenje zbog opasnosti po zdravlje
Meteorolozi upozoravaju da dugotrajno izlaganje ekstremnim temperaturama značajno povećava rizik od:
- toplotnog udara,
- sunčanice,
- dehidratacije,
- pogoršanja hroničnih bolesti.
Najugroženiji su:
- mala deca,
- starije osobe,
- trudnice,
- hronični bolesnici,
- osobe koje rade ili borave na otvorenom.
Građanima se savetuje da izbegavaju boravak na direktnom suncu između 10 i 17 časova, unose dovoljno tečnosti i što više vremena provode u rashlađenim prostorijama.
Veliki rizik od požara
Visoke temperature i dugotrajan period bez padavina značajno povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.
Najugroženiji su:
- šumski kompleksi,
- poljoprivredne površine,
- nisko rastinje,
- zapušteno zemljište.
RHMZ upozorava da se požari u ovakvim uslovima mogu veoma brzo širiti čak i pri slabom vetru.
Opterećenje saobraćaja i infrastrukture
Ekstremne vrućine mogu izazvati i brojne probleme u saobraćaju i infrastrukturi.
Kako navodi RHMZ, očekuje se:
- povećana potrošnja električne energije zbog rashlađivanja,
- veći pritisak na vodovodne sisteme,
- omekšavanje asfalta,
- deformacija železničkih šina,
- povećan rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika,
- slabija koncentracija vozača zbog visokih temperatura.
Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa mogućim negativnim posledicama po useve i zdravlje životinja.
Građani već dobili SMS upozorenje
Zbog izuzetno visokih temperatura, RHMZ je još 29. jula pokrenuo proceduru za slanje SMS hitnih upozorenja građanima, upozoravajući na snažan i dugotrajan toplotni talas koji je zahvatio Srbiju krajem jula i koji će se nastaviti tokom prve dekade avgusta.
Komentari (0)