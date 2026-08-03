Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće napadati nikoga, kao i da neće da dira ničije granice, i dodao da nema nikakve sumnje da će Srbija sačuvati mir, jer je, kako kaže, zemlja dovoljno snažna da se odbrani i da deluje kao odvraćajući faktor.

"Samo nam je potrebno da čuvamo sebe, da uvek budemo na usluzi svom narodu, da možemo da pomognemo. Ne smeta nama kada bilo ko iz Sarajeva dođe u Pazar i šta god da kaže, kako god da kaže, ali nemojte da smeta kada mi želimo da održavamo takve veze sa našim narodom u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji, tamo gde žive Srbi", rekao je Vučić na Petrovačkoj cesti, gde je položio venac u spomen na poginule u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine.

Na pitanje koliko je danas važan mir u regionu, i kako danas ocenjuje odnose u regionu, Vučić je naveo da rata neće biti zbog snage Srbije.

"Bog zna ko bi sve želeo, kako oni to u kafanama govore, 'drugo poluvreme', ali toga neće biti zato što smo mnogo snažniji nego što smo bili, primetićete, na prostoru bivše Jugoslavije. Mnogi će da vam pričaju o tome kako su Srbi kukavice, pobegli na traktorima, a oni su veliki junaci. Samo vam nikada neće reći da su to sve izveli uz američku pomoć i uz evropsku pomoć, a da su Srbi bili sami", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbima nisu neki drugi krivi, već smo, kako je dodao, ''mi sami krivi za to što smo dozvolili da budemo u toj poziciji, da budemo slabi''.

"Samo nemojte da pričate o 'karakteristikama naroda', jer to baš nema mnogo smisla. A sa druge strane, danas je naša snaga i ekonomska, i politička, i vojna. Pošto oni govore: 'Jao, imali ste JNA'. Nismo imali ništa, koja se raspada (JNA). Ali to sve nije mnogo važno", kazao je Vučić.

Dodao je da Srbija danas ima armiju koja je, kako je rekao, desetostruko i pedesetostruko jača od JNA nekada.

"Mi nikoga ne diramo, ne napadamo, ali ćemo uvek biti u stanju da zaštitimo sebe, svoju zemlju i svoj narod. To je sve. I zato sam siguran da će biti mir, jer mi ne želimo nikoga da napadamo", naveo je Vučić.

Na pitanje kako tumači poruke koje dolaze kada kaže da je "Srbija jaka" i da pojedini to komentarišu kao neku vrstu provokacije, Vučić je rekao da je pojedinima koji to govore Srbija dobra samo kad je na kolenima ili oborena na zemlju.

"E, tad im je Srbija najbolja. I tad je mnogo vole. A kad je Srbija snažna, kad je Srbija u stanju da sačuva i zaštiti svoj narod, svoje granice, ta Srbija nikada nije bila poželjna. Ja sam se trudio sve ove godine da šaljem samo poruke mira, i to sam činio. To i danas činim", poručio je predsednik Srbije.

Istakao je da on nikada nikoga nije uvredio i dodao da pojedini kada nešto žele da pokažu, onda vade nešto od pre 35 ili 40 godina, a što je, dodaje, izvučeno iz konteksta.

''Ne mogu da mi nađu ništa u prethodnih 14 godina i nastaviće to da radim, smatrajući da je važno da Srbija ima dobre prijateljske odnose i sa Bošnjacima, i sa Hrvatima, kao i sa svima drugima...ali da ja nekome podilazim, da mu se izvinjavam zbog toga, ili da ne smem da stanem na Petrovačkoj cesti, da položim cvet zbog zločinački ubijenih, stradalih nevinih Srba, da bih se izvinjavao i dodvoravao nekome u Zagrebu, Briselu, Vašingtonu ili bilo kojem drugom mestu na svetu? Ne pada mi na pamet. Ne dajem za to ni boba. Hajde da vodim računa o svakoj reči i da budem fin. Tako da, ja sam izabran da vodim Srbiju, sve njene građane", rekao je Vučić.

Dodao je da zna da je njegova obaveza kao predsednika da uvek bude neko ko će da pruži ruku, zagrljaj i podršku srpskom narodu, ma gde da živi.

"Ja to radim čuvajući mir, ali i čuvajući naš narod. Proučio sam sve greške koje smo pravili u prošlosti, naučio mnogo toga, i zato vidite da bez ikakvog rata, bez ičega, mene mrze mnogo više nego što su mrzeli Miloševića. Mene mrze mnogo više nego bilo koga drugog. Zbog čega? Hoćete da vam odgovorim prosto? U tri reči - zbog jake Srbije. Samo zbog toga", poručio je predsednik Vučić.