Al Arabija dobila je kopiju sporazuma od 14 tačaka koji bi trebalo da bude potpisan u petak između Vašingtona i Teherana.



1. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u tekućem ratu, nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, proglašavaju trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, i obavezuju se da od sada neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedna protiv druge i da će se uzdržati od pretnji ili upotrebe sile jedna protiv druge. Konačni sporazum će potvrditi odredbe ovog člana i preostalih članova.



2. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet i da će se uzdržati od mešanja u međusobne unutrašnje poslove.

3. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

4. Odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumevanju, Sjedinjene Države ukidaju pomorsku blokadu i sprečavaju svako mešanje ili opstrukciju protiv Islamske Republike Iran, i obnavljaju saobraćaj u roku od najviše 30 dana do njegovog punog kapaciteta; saobraćaj brodova biće srazmeran predratnom obimu saobraćaja sa strane Islamske Republike Iran. Sjedinjene Države se takođe obavezuju da povuku svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.

5. Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumevanju, Islamska Republika Iran će odmah preduzeti korake kako bi se osiguralo da se kretanje trgovačkih brodova iz Persijskog zaliva u Omansko more i obrnuto nastavi u roku od 30 dana do predratnog obima, uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih prepreka i neutralizacijom mina od strane Irana.

6. Sjedinjene Američke Države se obavezuju, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, da kreiraju sveobuhvatni plan o kome će se dogovoriti obe strane za obnovu i ekonomski razvoj Islamske Republike Iran, uz obezbeđivanje finansiranja od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam sprovođenja ovog plana, kao deo konačnog sporazuma, biće formulisan u roku od 60 dana.

7. Sjedinjene Države se obavezuju da će okončati, prema rasporedu koji će biti dogovoren kao deo konačnog sporazuma, sve vrste sankcija koje se trenutno suočavaju sa Islamskom Republikom Iran, uključujući rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), i sve jednostrane sankcije SAD, kako primarne tako i sekundarne.

8. Islamska Republika Iran ponavlja da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države su se složile da će sudbina obogaćenog materijala i sudbina svih drugih međusobno dogovorenih pitanja vezanih za nuklearno oružje, uključujući iranske nuklearne potrebe, biti adekvatno rešene u konačnom sporazumu; konačni sporazum će potvrditi odredbe ovog člana.

9. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države se slažu da će, do konačnog sporazuma, održati status kvo: Iran će održati status kvo u svom nuklearnom programu, a Sjedinjene Američke Države neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regionu.

10. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će odmah nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, i do datuma ukidanja sankcija, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata, i svih povezanih usluga, uključujući bankarstvo, osiguranje, transport i slično.

11. Sjedinjene Države se obavezuju da će, u svetlu napretka pregovora ka konačnom sporazumu, zamrznuta ili ograničena sredstva i imovina Islamske Republike Iran biti oslobođeni i stavljeni na raspolaganje u potpunosti. Ova sredstva, bilo da se nalaze na glavnom računu ili su prebačena, biće korišćena za bilo koju isplatu krajnjem korisniku koju odredi Centralna banka Islamske Republike Iran i biće u potpunosti dostupna za korišćenje. Sjedinjene Države se obavezuju da će na osnovu toga izdati sve potrebne dozvole i licence.

12. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države se slažu da će biti uspostavljen mehanizam za sprovođenje kako bi se nadgledalo uspešno sprovođenje i buduće obaveze prema Konačnom sporazumu.

13. Nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju i po prijemu uveravanja u vezi sa početkom sprovođenja članova 4, 5, 10 i 11 ovog Memoranduma o razumevanju i kontinuiranom sprovođenju ovih koraka, Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države će započeti pregovore o konačnom sporazumu isključivo u pogledu preostalih članova.

14. Konačni sporazum biće odobren putem obavezujuće rezolucije Saveta bezbednosti UN.

(Al Arabija)

