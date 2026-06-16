Razgovori sa običnim Izraelcima prikazuju sliku razočaranja, anksioznosti i rastućeg osećaja da je istorijska prilika možda propuštena, prenosi RT.

Mor Koen, 37-godišnja stanovnica Tel Aviva, smatra da je sporazumom propuštena šansa da se, kako kaže, „posao završi“.

Njene zabrinutosti nisu bez osnova. Prema procenama, pre rata je Iran raspolagao arsenalom od oko 3.000 raketa, uključujući sisteme dugog dometa sposobne da pogode ciljeve udaljene i do 2.000 kilometara.

Iako se procenjuje da je tokom sukoba taj arsenal prepolovljen, preostalih oko 1.500 raketa i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju Izraelu.

Nisu u potpunosti otklonjene ni zabrinutosti oko iranskog nuklearnog programa.

Iako je Vašington više puta ponavljao da Iran „nikada neće imati nuklearno oružje“, američka administracija nije ponudila konkretne bezbednosne garancije Izraelu.

Američki zvaničnici se takođe nisu direktno osvrnuli na pitanje iranskih saveznika u regionu, pre svega Hezbolaha na severu i Huta na jugu, koji i dalje predstavljaju izazov za Izrael sporadičnim raketnim i napadima dronovima.