Voljeni pas jedne žene ubijen je nakon što su policajci Policijske uprave Los Anđelesa reagovali na prijavu zbog buke tokom proslave šampionske titule Njujork Niksa.

Viralni snimak koji se širi društvenim mrežama prikazuje Mari Marsej kako u suzama oplakuje svog dvogodišnjeg psa Džejmsona, Zlatnog Svetog Berdudla.

Marsej je u subotu uveče slavila prvu NBA titulu Niksa posle 53 godine, a samo deset minuta kasnije njen ljubimac je bio mrtav.

Policija Los Anđelesa upućena je na adresu zbog prijave o buci i mogućem porodičnom sukobu između dve žene. Medicinska sestra poreklom iz Njujorka rekla je za Foks 11 da je policajcima po dolasku objasnila da je sama u kući.

- Rekla sam im: "Ne, samo sam ja". A onda su videli Džejmsona i policajac je rekao: "Sklonite psa". Odgovorila sam: "Da, nema problema" - ispričala je Marsej.

Prema njenim rečima, pas je istrčao napolje i prišao policajcima.

- Sledeće čega se sećam jeste da je Džejmson ležao na zemlji - rekla je ona.

Vlasnica tvrdi da pas nije pokazivao znake agresije.

- Džejmson nije pokazivao zube, nije režao, nije bio agresivan i nije lajao. Samo je krenuo prema policajcu - navela je Marsej.

Međutim, prema preliminarnom izveštaju policije Los Anđelesa, policajci tvrde da je pas skočio na jednog od njih.

Džejmson, koji je te večeri nosio dres Niksa, uginuo je na licu mesta.

Šokantni snimci nastali neposredno nakon pucnjave prikazuju vlasnicu kako plače i grca u suzama nad beživotnim telom svog ljubimca.