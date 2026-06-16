Osam osoba, među kojima i troje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći kod smederevskog sela Petrijevo.

Prema nezvaničnim saznanjima, do saobraćajne nezgode je došlo kada su se sudarila dva putnička vozila, pri čemu se "folksvagen pasat" polukružno okretao, a na njega je naletela "opel zafira".

Na sreću, nema stradalih, ali je povređeno svih osmoro ljudi koliko ih je bilo u oba vozila - vozač "pasata" i sedam osoba iz "zafire" u kojoj je bilo i troje dece.

- U pitanju su, prema prvim procenama, lakše telesne povrede, ali zbog sigurnosti i sprečavanja eventualnih ozbiljnijih posledica, troje dece je prevezeno u Beograd, u "Tiršovu" radi dalje dijagnostike i praćenja stanja - kaže izvor upućen u istragu.

Vozač "pasata" je zadržan, a na teret mu se stavlja krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja.

Alo/Informer

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