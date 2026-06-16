NATO će rasporediti sistem protivvazdušne odbrane u turskoj provinciji Konija kao deo pojačanih mera bezbednosti vazdušnog prostora, objavio je TRT Haber.

- Sistem će biti raspoređen u Koniji kao deo napora NATO-a da ojača tursku protivvazdušnu odbranu - naveo je turski kanal.

Prema TRT Haberu, odluka je doneta usred stalnih tenzija u regionu i u koordinaciji sa saveznicima iz NATO-a, prenosi RIA Novosti.

Očekuje se da će raspoređivanje sistema poboljšati sposobnost zemlje da prati i reaguje na potencijalne pretnje.

Za sada nisu saopšteni detalji o vrsti sistema koji će biti raspoređen, niti vremenski okvir njegove implementacije.

Ranije je tursko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo da pojačava mere zaštite vazdušnog prostora zemlje i da vodi konsultacije sa NATO savezom u vezi sa bezbednosnom situacijom u regionu.

U martu ove godine raketni sistem protivvazdušne odbrane „Patriot“ raspoređen je u turskoj provinciji Malatja radi podrške sistemu protivvazdušne i raketne odbrane zemlje.