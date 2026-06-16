Među njima se najčešće pominju Niger, država u zapadnoj Africi, i Tonga, ostrvska kraljevina u Polineziji.

Hrvatska je do sada uspostavila diplomatske odnose sa ogromnom većinom članica Ujedinjenih nacija, ali pojedine zemlje iz različitih razloga nikada nisu formalizovale međusobne odnose sa Zagrebom.

Niger, koji se nalazi u zapadnoj Africi, poslednjih godina prolazi kroz političku nestabilnost i promene vlasti, dok je Tonga mala pacifička država sa ograničenim diplomatskim predstavništvima širom sveta.

Iako nepostojanje diplomatskih odnosa ne znači nužno nepriznavanje države, činjenica da sa pojedinim zemljama nisu uspostavljeni formalni odnosi predstavlja zanimljiv međunarodni kuriozitet više od tri decenije nakon hrvatskog osamostaljenja.