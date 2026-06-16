Zabrinutost u Evropi podstakli su nedavni kontakti između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, uključujući telefonski razgovor 14. juna koji je trajao skoro sat vremena.

Politiko je takođe napomenuo da su evropski zvaničnici zabrinuti zbog mogućnosti nove posete Moskvi specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera.

Takav razvoj događaja pojačao je zabrinutost da bi Vašington mogao da nastavi direktne bilateralne razgovore sa Moskvom, stavljajući evropske partnere na stranu, navodi se.

Politiko je dodao da evropske vlade pažljivo prate kontakte SAD i Rusije usred tekućih diskusija o bezbednosnim pitanjima i napora za rešavanje međunarodnih kriza.