Pripadnici tenkovskog bataljona iz sastava Treće brigade Kopnene vojske intenzivno se obučavaju na poligonu u okolini Niša u cilju daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, u okviru početne faze vrši se obuka tenkista na trenažeru za obuku posade tenka M-84, koji omogućava sticanje i usavršavanje znanja iz oblasti upravljanja tenkom, nišanjenja i rukovanja naoružanjem, uz mogućnost analize i unapređenja rada, a u nastavku, na poligonu, prolaze taktičku obuku.

Komandant 36. tenkovskog bataljona Igor Savić istakao je da se obuka izvodi u svim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uslovima kako bi jedinica bila u potpunosti osposobljena za realizaciju dodeljenih misija i zadataka.

"Obuka u 36. tenkovskom bataljonu je jedan kontinuirani proces koji se realizuje tokom cele godine. Realizacijom svih planiranih sadržaja unapređujemo sposobnosti posada i osposobljavamo ih za realizaciju namenskih zadataka u savremenom okruženju", rekao je Savić.

Takođe, ukazao je da su u toku konkursi za prijem lica iz građanstva u tenkovske jedinice Vojske Srbije.

Komandir tenkovskog voda potporučnik Danilo Popić naveo je da se obuka izvodi u različitim uslovima i na različitim terenima, između ostalog i u kabinetu sa tri različita trenažera, za početnu obuku vozača, za obuku nišandžija u rukovanju automatom topa i simulatoru za obuku u nišanjenju i gađanju.

"Izvođači obuke mogu da uvide greške koje prave lica na obučavanju i da u skladu s tim koriguju njihov rad i postupke. Radom na ovim trenažerima postiže se visok nivo obučenosti i uvežbanosti i stiče sigurnost u rad i postupke koji se izvode na terenu", istakao je Popić.

Ministarstvo odbrane podsetilo je da svi mladići i devojke, zainteresovani za službu u tenkovskoj jedinici Vojske Srbije, mogu da se prijave do 15. jula na tekuće konkurse za prijem lica iz građanstva na formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS u bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju, dodaje se u saopštenju.