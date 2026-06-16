U švajcarskom parlamentu prvi put je pokrenuta oštra rasprava o kršenju ljudskih prava Srba na KiM. Grupa poslanika je svoje argumente predala ministru odbrane. Poslanik u švajcarskom parlamentu Kristijan Imark kaže za RTS da je cilj da se zaustavi kršenje prava srpskog naroda na KiM, s obzirom na to da su švajcarske trupe gotovo tri decenije prisutne u južnoj pokrajini. Poslanik Andreas Glarner ističe da su razgovarali sa Srbima i da nema sumnje da je bilo zlostavljanja.

Poslednja hapšenja za navodne ratne zločine u Štrpcu i Gnjilanu, a pre toga pritvaranje direktora i zatvaranje zdravstvenih i obrazovnih institucija, deo su svakodnevnice Srba na KiM.

Koliki značaj ima rasprava o kršenju prava Srba u švajcarskom parlamentu i može li otvoriti prostor za širu evropsku debatu o ljudskim pravima srpske zajednice u južnoj pokrajini?

Kršenja ljudskih prava

Poslanik parlamenta Švajcarske Kristijan Imark kaže za RTS da njegova zemlja 27 godina ima trupe na KiM, te da se to pitanje mora posmatrati sa stanovišta neutralnosti, ali i troškova, dok se na Kosovu i Metohiji i dalje krše ljudska prava Srba.

Švajcarski Senat odobrio povećanje broja vojnika u sastavu Kfora

Gornji dom švajcarskog parlamenta, Senat, odobrio je danas povećanje broja pripadnika švajcarskog kontingenta u sastavu međunarodnih snaga Kfora na Kosovu i Metohiji, čime je vlastima omogućeno da po potrebi angažuju do najviše 300 vojnika u mirovnoj misiji.

Nakon što je prethodno saglasnost dao Predstavnički dom, donji dom parlamenta Švajcarske, podršku povećanju broja vojnika pružio je i Senat, javlja Svis info.

Parlament Švajcarske je odlučio da Savezni savet, ukoliko bude potrebno, može da pošalje dodatni kontingent od najviše 85 vojnika na neodređeni period, dok je do sada maksimalan broj pripadnika misije bio 215.

Tokom jesenjeg zasedanja prošle godine Senat je predlagao povećanje za 30 vojnika, ali je sada prihvatio rešenje koje je usvojio Predstavnički dom.

"Želimo da to ispravimo i hoćemo da se to zaustavi. S jedne strane, imamo listu ljudi kod kojih su kršenja ljudskih prava dokumentovana od strane UN i nezavisnih institucija, što znači da takva kršenja postoje", naveo je Imark.

Napomenuo je da su, sa druge strane, dobili pojedinačne izjave Srba o tome kako ta kršenja izgledaju. "To shvatamo veoma ozbiljno", poručio je Imark.

Razgovori sa Srbima na KiM

Švajcarski poslanik Andreas Glarner izjavio je za RTS da su čuli za zlostavljanje Srba na KiM, te su razgovarali sa ljudima i pozvali ih da ispričaju svoja iskustva, a poseban utisak je ostavila žena za koju kaže da je "iskrena i da govori iz srca".

"Nemamo sumnje da je rekla istinu i da postoje kršenja prava, zbog čega smo imali mnogo pitanja za ministra odbrane – o smanjenju plata, penzija, socijalnih davanja, pa i osnovnih usluga, ali smo istakli i pitanja zlostavljanja, hapšenja i pritisaka na političke aktivnosti Srba na Kosovu, kao i oduzimanja zemljišta i imovine u opštinama", navodi Glarner.

Dodaje, takođe, da su zabeležena i kršenja prava na srpski jezik, pristup pravdi, kao i pritisci na srpske medije i informativni prostor manjina.

Probijaju se argumenti Srbije

Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da reakcija Švajcarske pokazuje da pitanje Srba na KiM u toj zemlji dobija na težini, kao i da se argumenti Srbije polako probijaju, posebno jer u toj zemlji postoji značajna albanska populacija i njen lobistički uticaj.

"Zapadni deo međunarodne zajednice je u konfrontaciji kada je reč o KiM, pa je ovaj proboj zato za nas važan, dok je dve trećine međunarodne zajednice koja ne priznaje Kosovo na našoj strani. Važan nam je stav zapadnih centara moći, posebno Švajcarske", ističe Milivojević.

Dodaje, takođe, da je reakcija Švajcarske model kako se može ući u jezgro političkih centara gde smo do sada bili na "tankim nogama", kao i da je važno da i političke grupacije u drugim zemljama budu angažovane oko argumenata koje razumeju.

RTS