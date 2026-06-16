Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je srdačnu rođendansku čestitku kineskom predsedniku Si Đinpingu, u kojoj je pohvalio izuzetna dostignuća i impresivan napredak Kine pod njegovim vođstvom.

Putin je posebno istakao sve veći uticaj Kine i jačanje njegove pozicije na globalnoj sceni.

​U svojoj poruci, Putin je stavio poseban akcenat na nastavak bliske i strateške saradnje između Rusije i Kine.

Putin je naglasio da je zajednički prioritet dve nuklearne sile izgradnja "pravednog, istinski demokratskog multipolarnog svetskog poretka", koji bi pružio alternativu dosadašnjoj dominaciji jedne sile.

Kineski uspeh na svim poljima

Ruski predsednik Vladimir Putin je takođe skrenuo pažnju na brze korake koje Kina pravi na unutrašnjem planu.

On je pohvalio kineski napredak u ekonomskom, društvenom i naučno-tehničkom razvoju.

Prema rečima Vladimira Putina, upravo ovi unutrašnji uspesi i tehnološki proboji služe kao čvrst temelj koji konstantno jača međunarodni ugled Kine i njen status globalne super-sile.