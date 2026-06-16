Britanski mediji su posvetili veliku pažnju drami u Lamanšu koja se dogodila kada je ruska fregata zapucala u pravcu jedne britanske jahte.

Incident se dogodio danas oko 11,40 sati po lokalnom vremenu, a prema prvim informacijama u njega je bila uključena ruska fregata Admiral Grigorovič. Sve se odigralo između britanskog ostrva Rajt i francuske regije Normandija.

Obrambeni izvori navode kako prve informacije pokazuju da su hici upozorenja ispaljeni nakon što je jahta prišla preblizu ruskom ratnom brodu, avodi The Guardian. Ruska strana prvo je uputila službeno upozorenje, ali kako posada jahte nije odgovorila, usledilo je ispaljivanje hitaca.

S obzirom na kontekst celog događaja, izvori iz obrambenog sektora u Londonu ističu kako ovo posmatraju kao izolovani incident koji nije povezan s britanskim presretanjem i zaplenom ruskog tankera "Smirtos" proteklog vikenda. Takođe, izvori su izričito naglasili da hici nisu bili usmereni prema samoj jahti.

Ovakvi incidenti s pucnjavom veoma su retki u mirnodopsko vreme. Satelitski snimci koje je pregledao BBC Verify pokazuju da ruski brod za popravke PM-82 već mesecima operiše na području između Lamaša i Severnog mora.

Zvaničnici NATO veruju da je upravo PM-82 dostavljao hranu, vodu i druge potrepštine fregati Admiral Grigorovič. To je ruskom ratnom brodu omogućilo da ostane na moru duže vreme i predvodi ruske konvoje kroz Lamanš.

Ovakvi incidenti s pucnjavom veoma su retki u mirnodopsko vreme. Satelitski snimci koje je pregledao BBC Verify pokazuju da ruski brod za popravke PM-82 već mesecima operiše na području između Lamaša i Severnog mora.

Zvaničnici NATO veruju da je upravo PM-82 dostavljao hranu, vodu i druge potrepštine fregati Admiral Grigorovič. To je ruskom ratnom brodu omogućilo da ostane na moru duže vreme i predvodi ruske konvoje kroz Lamanš.