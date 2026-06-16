SAD i Iran postigle su "istorijski dogovor" tvrde američki zvaničnici. Teheran je potvrdio da je predviđen "trajan i neposredan prekid neprijateljstva."

Zvanična ceremonija potpisivanja mirovnog sporazuma najavljena za petak u Švajcarskoj. Ispred SAD će na potpisivanje doći Džej Di Vens.

Sporazum od 14 tačaka predviđa i potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza SAD da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Liban je jedan od ključnih elemenata memoranduma o razumevanju sa SAD. Izrael odbacuje sporazum SAD i Irana, i poručuje da se neće povući iz Libana, Sirije i Gaze, tvrdeći da "borba nije gotova."

Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što je objavljeno da su SAD i Iran postigli sporazum.

Hakabi: "Hezbolah nije deo sporazuma SAD i Irana"

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu Majk Hakabi izjavio je danas da libanski militantni pokret Hezbolah nije obuhvaćen sporazumom između SAD i Irana, ističući da Izrael ima pravo na samoodbranu i da pitanja nuklearnog dogovora sa Teheranom nisu povezana sa izraelskim vojnim operacijama u Libanu. On je naveo da je američki državni sekretar Marko Rubio "jasno stavio do znanja" da su ta dva pitanja odvojena i da nisu predmet istog dogovora. "Izraelu nije potrebna dozvola Irana da bi se branio", napisao je Hakabi na društvenoj mreži X. On je dodao da "veza terora mora da bude prekinuta", aludirajući na, kako je naveo, podršku koju Iran pruža oružanim grupama u regionu.

Iran i Oman će poštovati međunarodno pravo u vezi sa Ormuskim moreuzom

Ministri spoljnih poslova Irana i Omana Abas Arakči i Badr bin Hamad Al Busaidi potvrdili su danas posvećenost svojih zemalja poštovanju međunarodnog prava u vezi sa plovidbom u Ormuskom moreuzu.

Katarski emir pozdravio američko-iranski Memorandum o razumevanju

Katarski emir, šeik Tamim bin Hamad Al Tani potvrdio je danas da je tokom samita G7 u Francuskoj razgovarao sa američkim predsednikom Donadom Trampom o načinima za unapređenje zajedničke koordinacije u vezi sa najnovijim dešavanjima u regionu i da je pozdravio Memorandum o razumevanju između SAD i Irana. Katarski emir je objavio na svom X nalogu da ceni američko-iranski memorandumu o razumevanju, kao i da je "izrazio svoju zahvalnost Njegovoj Ekselenciji (Trampu), braći u Pakistanu i svim partnerima koji podržavaju ovaj sporazum", prenosi Al Džazira. Šeik Tamim je izrazio nadu da će predstojeći pregovori doprineti daljem konstruktivnom dijalogu i saradnji u cilju podrške regionalnoj i međunarodnoj bezbednosti i stabilnosti kroz mirna i diplomatska rešenja.

Tramp: "Umesto Izraela, Sirija bi trebalo da se pobrine za Hezbolah"

Američki predsednik Donalda Tramp izjavio je danas da se "Izrael predugo bori protiv Hezbolaha i da bi Sirija trebalo da se pobrine za to". Tramp je rekao da je "rat u Libanu manji rat, dok je rat u Iranu veliki" i dodao da je problem libanska, proiranska militantna grupa Hezbolah, prenosi Skaj njuz. "Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi gine. Ne morate svaki put da rušite stambenu zgradu kada ciljate nekoga (iz Hezbolaha) jer u tim stambenim zgradama ima mnogo ljudi i nisu svi iz Hezbolaha. Zato predlažem Izraelu da Sirija reši probleme sa Hezbolahom, iskreno, mislim da oni to bolje rade", reako je Tramp i kritikovao Izrael zbog napada na Liban "dva sata pre potpisivanja sporazuma sa Iranom". Tramp je ocenio da bi izraelski premijer Benjamin Netanjau trebalo da bude odgovorniji, ali na pitanje novinara da li je nezadovoljan Netanjahuom Tramp je odgovorio odrečno. "Ne, imali smo odličan odnos. Govorimo o nekim detaljima. Imali smo veoma efikasan odnos, ali bez nas, bez Sjedinjenih Američkih Država, ne bi bilo Izraela. Bez mene ne bi bilo Izraela jer nijedan drugi predsednik nije bio spreman da uradi ono što sam ja uradio", rekao je Tramp.

Vlada Švajcarske potvrdila: Sporazum SAD i Irana potpisuje se u petak u Burgenštoku

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da će sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan u petak u planinskom odmaralištu Burgenštok u centralnoj Švajcarskoj. Odmaralište Burgenštok nalazi se u blizini Lucerna i važi za lokaciju kojoj je teško pristupiti, što olakšava obezbeđivanje celog događaja. Prema navodima švajcarskog ministarstva spoljnih poslova, tu lokaciju su predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i predstavnici SAD-a i Irana. Time je potvrđeno i da je mesto potpisivanja usaglašeno između svih strana uključenih u pregovore. Saopštenje švajcarskih vlasti dolazi uoči zakazanog potpisivanja sporazuma, dok dodatni detalji o samom dokumentu u dostavljenom tekstu nisu navedeni.

"Iran može efikasno da zatvori pristup Ormuskom moreuzu"

Obaveštajne agencije SAD su nedavno procenile da Iran može efikasno da zatvori pristup Ormuskom moreuzu po volji, što znači da je Teheran stekao moćnu novu sposobnost da nanese štetu globalnoj ekonomiji kao rezultat rata, objavio je CNN.

U napadu IDF na centralni deo Pojasa Gaze ubijena najmanje dva Palestinca

U izraelskom napadu na centralni deo Pojasa Gaze ubijena su najmanje dva Palestinca, saopštili su danas palestinski zdravstveni zvaničnici, navodeći da su stanovnici jedne oblasti na severu okupirane palestinske enklave morali da napuste svoje domove jer su izraelske snage proširile svoju kontrolu na toj teritoriji. Palestinski lekari su potvrdili da su u izraelskom napadu u blizini stambene zgrade u izbegličkom kampu Nuseirat, u centralnom delu Pojasa Gaze, ubijena dva brata, prenosi Rojters. Primirje postignuto u oktobru 2025. godine kojem je posredovao američki predsednik Donald Tramp do sada nije uspelo da zaustavi izraelske napade u Pojasu Gaze niti da osigura razoružavanje pripadnika militantne grupe Hamas. Prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva u Pojasu Gaze, u izraelskim napadima na okupiranu palestinsku enklavu od oktobra 2025. godine ubijeno je oko 1.000 Palestinaca. Pregovori između Izraela i Hamasa su i dalje u ćorsokaku oko nesuglasica kako da nastave sa sledećom fazom Trampovog mirovnog plana za Pojas Gaze koji uključuje razoružavanje Hamasa i povlačenje Izraelaca.

Varirale američke akcije

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su zabeležile mešovite rezultate nakon najave sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Berzanski indeks Dow Jones porastao je za više od 333 poena, odnosno 0,7 odsto, pre svega zbog skoka akcija kompanija Goldman Saks i Katerpilar, preneo je CNBC. Istovremeno, akcije kompanije Spejseks porasle su za 10 odsto, nastavljajući snažan uzlet nakon prošlonedeljne inicijalne javne ponude.

Al Džazira: Izraelski vazdušni udari na više ciljeva u južnom Libanu

Izraelske vazduhoplovne snage izvele su danas napade na više lokacija u okrugu Nabatieh na jugu Libana, javlja Al Džazira, dodajući da za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o obimu materijalne štete. Prema izveštajima dopisnika sa terena, izraelska artiljerija gađala je i područje Ali el Taher u istom okrugu. Za sada nema zvanične potvrde o napadima, kao ni komentara Izraelskih odbrambenih snaga ili izraelskog ratnog vazduhoplovstva.

Otkrivena lokacija za potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Iranom

Mirovni sporazum između SAD i Irana mogao bi biti potpisan ovog petka u planinskom odmaralištu Birgenštok u centralnoj Švajcarskoj, saopštila je švajcarska vlada. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je bilo u bliskom kontaktu sa SAD, Iranom, Pakistanom i Katarom o mogućem potpisivanju memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana, koji je već elektronski potpisan. "U ovoj fazi, potpisivanje je zakazano za petak, 19. jun, u Birgenštoku u kantonu Nidvalden. Lokaciju su predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i SAD i Iran", saopštilo je ministarstvo. Očekuje se da će zvaničnom potpisivanju prisustvovati Džej Di Vens i glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf.

Šef Hezbolaha kaže da Iran "nudi svoju krv" za Liban

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem rekao je da Iran "nudi svoju krv" za Liban i da se suprotstavlja Izraelu bombardovanjem zemlje kao odgovor na napade na južna predgrađa Bejruta.

Tramp: "Ormuski moreuz besplatan i otvoren do petka"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Ormuski moreuz, biti "besplatno" i "potpuno otvoren do petka".

U Iranu pogubljena dva muškarca zbog učešća na protestima

Iransko pravosuđe saopštilo je da su jutros u toj zemlji pogubljena dva muškarca, kojima je prethodno suđeno zbog učešća na antivladinim protestima, koji su širom Irana počeli krajem prošle godine i trajali su više nedelja. Kako je saopšteno, pogubljeni su Džavad Zamani i Abolfazli Saedi, za koje se navodi da su bili "naoružane vođe nemira početkom 2026. godine", prenosi iranska novinska agencija Mizan. Oni su osuđeni po optužbama koje uključuju narušavanje javnog reda, zaveru protiv nacionalne bezbednosti i oštećenje imovine.

Fon der Lajen čestitala Trampu na sporazumu sa Iranom: "Diplomatija donosi rezultate"

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lejen čestitala je američkom predsedniku Donaldu Trampu na postignutom sporazumu sa Iranom, ocenjujući da je to posledica diplomatskih napora. "U Evijanu sam čestitala američkom predsedniku na sporazumu sa Iranom. Saglasni smo da bi to trebalo da znači definitivan kraj iranskog nuklearnog programa. Moreuz će ponovo biti otvoren. Cene nafte padaju. I tako diplomatija donosi rezultate", napisala je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks. Njena poruka usledila je nakon objave Vašingtona o dogovoru sa Teheranom, koji bi, prema navodima američke strane, trebalo da doprinese okončanju tenzija i stabilizaciji situacije u regionu.

Tramp diže tenzije na G7 i preti Iranu: "Sav pakao će se sručiti na njih"

Američki predsednik Donald Tramp poručio je na samitu G7 u Francuskoj da će se "sav pakao sručiti" na Iran ukoliko pokuša da razvije nuklearno oružje, ističući da je postignut dogovor sa Teheranom i da SAD ne planiraju finansijske ustupke u okviru tog procesa.

Tramp: Iran pristao da nikada ne poseduje nuklearno oružje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da SAD planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.

"Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Takođe, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vest koju su objavile demokrate", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Vens: Tramp možda objavi američko-iranski sporazum i pre petka

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da bi američki predsednik SAD Donald Tramp mogao da odluči da objavi sporazum Vašingtona sa Teheranom i pre petka.

Očekuje se da će sporazum, koji su elektronski potpisali lideri SAD i Irana, biti potpisan i lično u petak.