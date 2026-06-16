Evropska unija već uveliko razmatra strategije i korake kako bi pomogla Ukrajini da prebrodi predstojeću zimu, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ključni fokus Brisela u ovom trenutku jeste stabilizacija energetskog sektora i obezbeđivanje finansijske održivosti Kijeva.

Prema njenim rečima, na predstojećem samitu Grupe 7 (G7) Evropska unija će pokrenuti pitanje dodele dodatne pomoći Kijevu.

Ova sredstva bi trebalo da budu usmerena na održavanje osnovnih državnih funkcija, obnovu kritične infrastrukture i pripremu energetskog sistema za najhladnije mesece.

Ipak, prema svemu Rusija poslednjih meseci izvodi intenzivnije i masovnije vazdušne napade na Kijev nego tokom većeg dela 2023. i 2024. godine.

To ne znači da je svaki pojedinačni napad jači nego ikad, ali učestalost i broj upotrebljenih dronova i raketa su značajno porasli.

Prva tranša kredita stiže do kraja meseca

Šefica Evropske komisije je takođe potvrdila zvanične rokove za realizaciju prethodno dogovorenih paketa.

Reč je o kreditu u iznosu od 90 milijardi evra. Prva tranša iz ovog velikog paketa EU trebalo bi da bude uplaćena Ukrajini do kraja tekućeg meseca.

Ova sredstva su ključni deo širih međunarodnih napora da se obezbedi likvidnost ukrajinskog budžeta u uslovima dugotrajnog sukoba.