Američki mediji objavili su danas nove detalje iz istrage o smrti Džefrija Epstina, prema kojima je ovaj osuđeni seksualni prestupnik u više navrata navodno pokušao da izvrši samoubistvo pre nego što je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine, dok su u njegovoj ćeliji nakon smrti pronađeni predmeti koji su mogli da budu korišćeni za pravljenje omči.

List Njujork tajms navodi da je bivši njujorški policajac i osuđeni ubica Nikolas Tartaljone, koji je kratko boravio u istoj ćeliji sa Epstinom izjavio da ga je Epstin tokom jula 2019. godine navodno pitao kako se pravi omča, neposredno pre prvog prijavljenog pokušaja samoubistva 22. jula.

Epstin je, kako se navodi, tada bio vraćen u ćeliju nakon što mu je sud odbio zahtev za kauciju, a to mu je bio 13. dan u pritvoru.

Tartaljone je naveo da je u narednim danima u dva navrata uočio ponašanje koje je, prema njegovim tvrdnjama, ukazivalo na pripremu samoubistva, uključujući vezivanje posteljine za rešetke prozora i pronalazak improvizovane omče ispod dušeka.

On je, prema sopstvenim tvrdnjama, o tim incidentima obavestio zatvorske službenike, ali, kako je dodao, nije bilo adekvatne reakcije. Njegove navode potvrdio je i drugi zatvorenik Piter Brajt, koji je rekao da mu je Tartaljone naknadno opisivao događaje iz tog perioda, preneo je Njujork post.

Prema istim navodima, 22. jula Tartaljone je zatekao Epstina nepomičnog u ćeliji sa omčom od tkanine oko vrata, nakon čega je Epstin tvrdio da ga je cimer napao, dok je interna istraga zatvora kasnije oslobodila Tartaljonea bilo kakve odgovornosti.

Epstin je 10. avgusta 2019. godine pronađen mrtav u svojoj ćeliji. U prostoru su, prema nalazima istrage, pronađeni različiti komadi posteljine i tkanine koji nisu bili dozvoljeni, a koji su mogli da budu korišćeni za pravljenje improvizovanih omči.



