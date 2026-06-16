Hatami je, na ceremoniji povodom šeste godišnjice dodele Medalje posvete Oficirskom univerzitetu Imama Alija, kazao da je iranska vojska i tokom dvanaestodnevnog rata prošle godine u junu, i tokom 40-dnevnog rata u februaru, martu i aprilu, "snažno branila zemlju, ali da je bila žestoko napadnuta", prenosi agencija Tasnim.

- Neprijatelj je u svojim strateškim ciljevima naveo da želi da se Iran preda, da želi da uništi Islamsku Republiku i sa potpunom drskošću je govorio o promeni mape Irana. Danas nijedan od ovih ciljeva nije postignut, a u dvanaestodnevnom ratu i Ramazanskom ratu molili su za prekid vatre, a danas Islamska Republika Iran blista više nego ikad na globalnoj areni, a naše granice su jače nego ikad. Iranska nacija se ne samo nije predala, već ste u libanskom slučaju videli da je iranska volja nametnuta neprijatelju - poručio je Hatami.

On je kazao da je tvrdnja SAD da su pobedile Iran na vojnom polju "laž", navodeći da iranska mornarica "brani obalu Omanskog mora od 600 kilometara svim snagama".

Hatami je naveo i da su, u oblasti proizvodnje dronova u vojsci, iranski proizvodni centri bili meta napada tri puta, ali da "proizvodnja dronova nije prestala".