Tepić i Ponoš su kažnjeni zbog izrečenih mera opomene na 27. sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove održanoj 29. maja.

Odbor je danas dao i saglasnost na zahtev Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića za zapošljavanje 11 osoba u njegovoj službi.

Marinović je na sednici odbora rekao da je njegova kancelarija u velikom problem sa ljudstvom, pošto broj predmeta u službi poverenika u poslednje tri godine konstantno raste.

"Većina tih predmeta je posledica zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje je na delu već dve i po godine. Mi smo učinili sve što je do nas da smanjimo posledice i da umanjimo štetu. Ja se nadam da će uvaženi saziv Narodne skupštine izglasati uskoro izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kojim ćemo uspeti da konačno sprečimo one koji zloupotrebljavaju pravo i koji koriste zakon u svrhu u koju on nije donet, i da ga vratimo njegovoj svrsi", rekao je Marinović.

On je naveo da je u odnosu na vreme od pre pet ili šest godina, broj predmeta uvećan za tri i po do četiri puta i da stoga postoji konstantna potreba za popunom u ljudstvu.