On je na redovnom brifingu reagovao na izjavu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas, koja je navela da Kina navodno obučava ruske trupe za učešće u vojnim operacijama u Ukrajini.

"Ove izjave nemaju činjeničnu osnovu i predstavljaju čistu klevetu i uvredu", poručio je Lin Đijan.

Peking je, time, još jednom odbacio zapadne optužbe o direktnoj vojnoj ulozi Kine u ukrajinskom sukobu. Kineske vlasti su više puta isticale da se zalažu za političko rešenje krize i da ne prihvataju pritiske koji, kako navode, imaju za cilj da Kinu prikažu kao stranu u sukobu.

Polemika je usledila nakon ranijih medijskih navoda da su kineske oružane snage, prema tvrdnjama evropskih obaveštajnih službi i dokumenata na koje su se pozivali pojedini zapadni mediji, krajem 2025. godine navodno obučavale oko 200 ruskih vojnika u Kini, posle čega su neki od njih, kako se tvrdilo, otišli na ukrajinski front.

Moskva je te navode prethodno odbacila kao netačne, dok Peking insistira da se protiv Kine vodi kampanja političkog pritiska i diskreditacije.

Kina je u više navrata naglasila da ukrajinska kriza ne može biti rešena optužbama i produbljivanjem blokovskih podela, već diplomatskim putem i uvažavanjem bezbednosnih interesa svih strana.