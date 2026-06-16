Avion je poleteo na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja, preneo je CNN.
Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade.
Kompanija Boing je saopštila da su među stradalima bila i dva njena zaposlena.
Saučešće porodicama žrtava izrazili su sekretar Ratnog vazduhoplovstva Troj Majnk, predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson i guverner Kalifornije Gevin Njusom.
Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima nesreće.
Zvaničnici su rekli da se preliminarni rezultati ne očekuju pre isteka oko šest meseci.
CNN je naveo da pad B-52 predstavlja najsmrtonosniju nesreću tog tipa bombardera od 1982. godine, kada je tokom probne obuke u Kaliforniji poginulo devet članova posade.
B-52 "Stratofortress" je u operativnoj upotrebi od 1955. godine i jedan je od najstarijih aviona u sastavu američkog Ratnog vazduhoplovstva.
Iako se više ne proizvodi, avion je tokom decenija modernizovan kako bi ostao u službi, a aktuelni programi nadogradnje uključuju nove motore i unapređenje ključnih sistema.
Ti bombarderi, napominje Blumerg, imali su ključnu ulogu u operaciji "Pustinjska oluja" početkom 1990-ih, a nedavno su bili angažovani i u operacijama protiv Irana, gde su učestvovali u gađanju važnih ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane i komandne položaje.
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