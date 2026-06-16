

„Dali smo ukrajinskoj strani nekoliko dana. Zelenski mora da donese odluku. Još uvek ima vremena da osigura da ova jedinica ne nosi ime heroja UPA*“, rekao je Leskjevič za poljske medije.



Dodao je da do sada nije bilo nikakve reakcije sa ukrajinske strane po ovom pitanju.

Spekuliše se da je iz tih razloga poljska strana zabranila prelet aviona Zelenskog na samit G7 u Ženevi tako da je putovao preko Moldavije. To je već, kako navode neki mediji, drugi put da iznenada menja aerodrom za kratko vreme.

Prema pisanju ukrajinskih medija, zbog sukoba sa Varšavom, Zelenski je u London na sastanak sa liderima Francuske, Nemačke i Velike Britanije morao da leti preko Moldavije, a ne iz Žešova kako je uobičajeno.

Prethodno je poljski predsednik razmatrao oduzimanje Zelenskom Ordena Belog orla, koji mu je 2023. godine dodelio prethodni šef države, Andžej Duda. Međutim, nakon sastanka Saveta Ordena prošlog ponedeljka, Navrocki nije doneo nikakvu odluku, niti je čak objavio preporuke koje je dobio od Saveta.

Krajem maja, Zelenski je učestvovao u ponovnom sahranjivanju posmrtnih ostataka Andrija Meljnika, jednog od vođa OUN-UPA (Organizacija ukrajinskih nacionalista), i njegove supruge u Kijevskoj oblasti.

Takođe je dodelio naziv „u čast heroja UPA“ posebnom centru za specijalne operacije „Sever“ snaga specijalnih operacija Oružanih snaga Ukrajine.

Podsetimo, UPA* se borila protiv sovjetskih trupa, sarađujući sa nacistima tokom Velikog otadžbinskog rata.

OUN* i UPA* odgovorne su za brojne zločine, uključujući i Volinjski masakr – masovno istrebljenje poljskog stanovništva u Volinju 1943. godine. Hiljade Ukrajinaca koji su odbili da sarađuju sa nacistima takođe su brutalno ubijeni.

Sputnjik