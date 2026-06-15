Konačan sporazum o okončanju sukoba između SAD i Irana još nije postignut, saopštio je danas predsednik Irana Masud Pezeškijan, ocenivši da je dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o memorandumu o razumevanju važan korak ka prekidu rata i početku novih pregovora, javljaju iranski mediji.

On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da ono što je do sada dogovoreno predstavlja "važan korak ka zaustavljanju rata i početku pregovora".

Pezeškijan je, kako prenosi Skaj Njuz, dodao da je Iran "spreman za sve opcije", ali i da je iz ranijih iskustava naučio da "ne pristaje na poniženje". U odvojenoj objavi, iranski predsednik je naveo da je memorandum o razumevanju rezultat višemesečnog kontinuiranog dijaloga.

On je taj dokument ocenio kao "dokaz ponosa" za Iran, uz ponavljanje da je zemlja pripremljena za sve scenarije uprkos privremenom karakteru dogovora. Pezeškijan je prethodno potvrdio da će Iran i Sjedinjene Američke Države potpisati memorandom o razumevanju u petak, ali nije precizirao tačnu lokaciju potpisivanja memoranduma.

Dodao je da je više od 90 odsto članova Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana podržalo nacrt memoranduma.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom "na kraju obezbediti da prolaz kroz Ormuski moreuz bude trajno besplatan".

Tramp je u telefonskom intervjuu za Njujork tajms istakao ponovno otvaranje tog vitalnog plovnog puta kao ključno dostignuće sporazuma.