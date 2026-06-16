Voditeljka RTS-a Jelena Popović doživela je veliku porodičnu tragediju na letovanju, o čemu je i javno govorila 2024. godine.

Naime, Jelenin suprug je iznenada umro dok su sa ćerkom Anom bili na letovanju u Grčkoj, nakon čega je voditeljka priznala da su ona i ćerka morale da idu na psihoterapije kako bi lakše prebrodile težak period.

- Bili smo u Grčkoj na moru, treći dan odmora. I ja sam mislila da se stvarno šali, da ima nekog spasa, kada je došla Hitna pomoć, vrlo brzo sam shvatila da ne. Ana je bila tada sa nama na moru, a Nataša, starija ćerka, bila je tada u Beogradu. U tom trenutku to je bio jedan veliki šok. Ono čega sam se u tom trenutku uplašila je više nego samog tog čina jeste to što sam čula sebe. Ja sam naglas izgovrila rečenicu: "Ja ovo neću izdržati!" Ne možeš da shvatiš koliki sam strah doživela od svog glasa i svoje izjave naglas. U trenutku kada su mi rekli da je kraj, kada su mi iz Hitne pomoći rekli da je to kraj, samo sam rekla: "Ja ovo neću izdržati!" - ispričala je Jelena.



"Pokušali su reanimaciju i to nije uspelo i onda ti saopšte da je to kraj. To je kraj", rekla je ona u emisiji RTS ordinacija, te nastavila:

- On je doživeo tada dva jaka srčana udara u tom trenutku. Čovek nije ni pušio, ni pio alkohol, on je bio sportista, jedan smiren i staložen muškarac, vedar i od jednom se tako nešto desi. Pokušali su reanimaciju i to nije uspelo i onda ti saopšte da je to to, da je preminuo - rekla je ona u emisiji "RTS ordinacija.

Pošto je Ana ostala na plaži i nije prisustvovala ovoj potresnoj sceni, Jelena nije znala kako ćerki da saopšti vest da joj je otac preminuo.

- Ja sam došla do nje na plažu i rekla joj da tati nešto nije bilo dobro i da je bila Hitna pomoć, da smo se zato zadržali u sobi, ali da je on sada zbrinut u bolnici. Ona u tom trenutku nije prihvatala to kao da je nešto ozbiljno, a iskreno, ja nisam znala kako da joj saopštim te vesti. Mislila sam da je najpametnije da ja to odugovlačim i da ostavim sebi dan, da mogu da reagujem ispravno. Nisam znala kako će dete da reaguje, jer smo mi svi bili prilično vezani. To je bio jedan dobar i stabilan brak i srećna porodica. Ja sam ujutru, Anu ovako veliku, stavila na krilu i rekla sam joj: "Ana ja ću ti sada reći nešto što moram da ti kažem. Tata ovoga puta nije izašao". Rekla sam joj da je tata otišao na neko bolje mesto i samo smo se zagrlile i ćutale i isplakale - ispričala je voditeljka.

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