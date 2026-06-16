Samit G7, koji okuplja Nemačku, Veliku Britaniju, Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Francusku, Italiju i Japan, otvoren je juče, tradicionalnim protokolarnim ceremonijama, uključujući šetnju lidera i zajedničko fotografisanje sa predsednikom i prvom damom Brižit Makron, preneo je BFMTV.

Jelisejska palata je kasnije objavila video snimke u kojima je dolazak svakog lidera praćen poznatim pesmama iz njihovih zemalja.

Američki predsednik Donald Tramp dočekan je uz pesmu Toma Petija "Love Is a Long Road", dok je nemački kancelar Fridrih Merc pozdravljen uz numeru "Lieblingsmensch" umetnice Namike.

Italijansku premijerku Đorđu Meloni dočekala je pesma "Felicita" Al Bana i Romine Pauer, dok je kanadski premijer Mark Karni došao uz pesmu Selin Dion "I'll go where you go" (J’irai où tu iras).

Britanski premijer Kir Starmer dočekan je uz temu iz filma o Džejmsu Bondu "The World Is Not Enough", dok su predstavnici Evropske unije, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta, dočekani Betovenovom "Odom radosti" u metal aranžmanu.

Samit se održava u kontekstu globalnih tenzija, uključujući rat na Bliskom istoku, sukob u Ukrajini i nedavne diplomatske sporazume između SAD i Irana.

Na dnevnom redu su i bezbednosna situacija u Ormuskom moreuzu, kao i šira geopolitička i ekonomska pitanja.