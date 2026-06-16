SAD i Iran postigle su "istorijski dogovor" tvrde američki zvaničnici. Teheran je potvrdio da je predviđen "trajan i neposredan prekid neprijateljstva."

Zvanična ceremonija potpisivanja mirovnog sporazuma najavljena za petak u Švajcarskoj. Ispred SAD će na potpisivanje doći Džej Di Vens.

Sporazum od 14 tačaka predviđa i potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza SAD da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Liban je jedan od ključnih elemenata memoranduma o razumevanju sa SAD. Izrael odbacuje sporazum SAD i Irana, i poručuje da se neće povući iz Libana, Sirije i Gaze, tvrdeći da "borba nije gotova."

Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što je objavljeno da su SAD i Iran postigli sporazum.

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Tramp: Iran pristao da nikada ne poseduje nuklearno oružje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da SAD planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.

"Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Takođe, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vest koju su objavile demokrate", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Vens: Tramp možda objavi američko-iranski sporazum i pre petka

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da bi američki predsednik SAD Donald Tramp mogao da odluči da objavi sporazum Vašingtona sa Teheranom i pre petka.

Očekuje se da će sporazum, koji su elektronski potpisali lideri SAD i Irana, biti potpisan i lično u petak.