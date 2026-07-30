S druge strane, snažna domaća tražnja pokazala je da najveća svetska ekonomija i dalje ostaje otporna uprkos geopolitičkim rizicima i visokim kamatnim stopama, preneo je Rojters.

Prema prvoj proceni američkog Ministarstva trgovine, bruto domaći proizvod (BDP) porastao je po godišnjoj stopi od 1,5 odsto u drugom kvartalu, nakon rasta od 2,1 odsto u prva tri meseca ove godine.

Usporavanje je uglavnom posledica većeg uvoza, koji se u obračunu BDP-a vodi kao negativna stavka.

Istovremeno, lična potrošnja, koja čini više od dve trećine američke privrede, ubrzala je rast na 3,2 odsto, sa svega 0,5 odsto u prvom kvartalu, zahvaljujući većoj potrošnji domaćinstava i stabilnom tržištu rada.

Poslovna ulaganja u opremu, posebno u infrastrukturu za veštačku inteligenciju, takođe su ostala snažna.

Ključni pokazatelj domaće tražnje, realna finalna prodaja domaćim kupcima koja isključuje uticaj spoljne trgovine i promena zaliha, porastao je 3,9 odsto, što predstavlja njegov najbrži rast u više od tri godine i ukazuje na solidne temelje američke ekonomije.

Ekonomisti upozoravaju, međutim, da bi rast mogao da oslabi u drugoj polovini godine zbog viših cena goriva, smanjenih ušteđevina domaćinstava i trajno povišene inflacije, navodi Rojters.

Federalne rezerve (FED) zadržale su ove sedmice referentne kamatne stope nepromenjenim, ali tržišta i dalje procenjuju da postoji mogućnost njihovog povećanja već u septembru ukoliko inflacija ostane uporna.