SAD i Iran postigle su "istorijski dogovor" tvrde američki zvaničnici. Teheran je potvrdio da je predviđen "trajan i neposredan prekid neprijateljstva."

Zvanična ceremonija potpisivanja mirovnog sporazuma najavljena za petak u Švajcarskoj. Ispred SAD će na potpisivanje doći Džej Di Vens.

Sporazum od 14 tačaka predviđa i potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza SAD da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Liban je jedan od ključnih elemenata memoranduma o razumevanju sa SAD. Izrael odbacuje sporazum SAD i Irana, i poručuje da se neće povući iz Libana, Sirije i Gaze, tvrdeći da "borba nije gotova."

Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što je objavljeno da su SAD i Iran postigli sporazum.

Izrael upozorava: "Sprema se nuklearni proboj"

Izrael upozorava da bi Iran mogao da iskoristi 60-dnevne pregovore sa SAD za napredak nuklearnog programa i moguće skraćivanje puta ka nuklearnom oružju.

Nemački investitori optimističniji zbog mogućeg smirivanja sukoba

Poverenje investitora u nemačku privredu značajno je poraslo u junu, jer su očekivano okončanje sukoba na Bliskom istoku i mogući pad cena energije podstakli optimizam u najvećoj evropskoj ekonomiji, objavio je Centar za evropska ekonomska istraživanja (ZEW). Indikator ekonomskog raspoloženja instituta ZEW porastao je za 20,7 poena, na 10,5, što predstavlja prvo pozitivno očitavanje od marta, kada je rat na Bliskom istoku narušio poverenje investitora, preneo je Trejding ekonomiks. Rezultat je ujedno premašio tržišna očekivanja, koja su predviđala vrednost od minus šest poena.

SAD će dozvoliti Iranu da odmah počne da prodaje naftu i gorivo

SAD će dozvoliti Iranu da odmah počne sa prodajom nafte i goriva u skladu sa memorandumom o razumevanju koji su dve strane postigle radi okončanja rata, objavio je u utorak Volstrit žurnal. Čini se da je to veliki ustupak od strane Vašingtona. Odredba o ukidanju sankcija na prodaju iranske nafte stupila bi na snagu nakon potpisivanja sporazuma kasnije ove nedelje, što bi bio ekonomski podsticaj za Teheran.

Papa zahvalio Bogu na mirovnom sporazumu

Papa Lav je pohvalio mirovni sporazum, rekavši "hvala Bogu" i rekao da se nada da će sporazum zauvek okončati sukob. "Još će biti nekoliko tačaka koje treba rešiti, ali je uvek bolje to učiniti kroz dijalog, kroz pregovore, a ne vraćanjem na rat", rekao je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Kastel Gandolfu, u Italiji. "Nadam se da je to zaista rešenje za rat, da je rat zaista završen i da možemo da krenemo napred", dodao je.

Iranska zajednička vojna komanda upozorila Izrael zbog napada u Libanu

Iranska zajednička vojna komanda saopštila je da Izrael treba da očekuje oštar odgovor iranskih oružanih snaga ako ne prestane sa napadima na južni Liban.

SAD nadgledale tajne transfere nafte u blizini Ormuza

Američka vojska nadgledala je brojne tajne transfere nafte sa broda na brod kako bi održala protok energetskih resursa iz Persijskog zaliva, koristeći vazdušne i vodene dronove, kao i helikoptere, za vođenje konvoja do tankera koji čekaju, objavio je u utorak Rojters. Rojters je, pozivajući se na 11 ljudi upoznatih sa operacijom, izvestio da su se transferi odvijali na dve lokacije: kod Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i blizu omanske luke Sohar. Operacija je počela početkom maja i u njoj je učestvovalo najmanje 116 brodova, prema podacima o brodarstvu i satelitskim snimcima koje je pregledao Rojters. U izveštaju se navodi da je u misiju učestvovao helikopter "Apač" koji je Iran oborio 9. juna, pozivajući se na četiri izvora.

Cene nafte pale ispod 80 dolara po barelu

Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas za više od pet odsto, na ispod 80 dolara po barelu. Do toga je došlo nakon signala da bi Sjedinjene Američke Države i Iran već ove sedmice mogli da postignu sporazum kojim bi bio omogućen nesmetan prolaz tankera kroz Ormuski moreuz i obnova izvoza energenata iz regiona Persijskog zaliva, preneo je Trejding ekonomiks.

Tramp: "Bez mene, ne bi bilo Izraela"

Govoreći o odnosima sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, američki predsednik Donald Tramp je odbacio navode o tenzijama između njih dvojice. "Imali smo odličan odnos. Razgovaramo o određenim detaljima. Bez mene, ne bi bilo Izraela, jer nijedan drugi predsednik nije bio spreman da uradi ono što sam ja uradio", rekao je Tramp. Takođe je istakao da "Bibi", kako je nadimak Netanjahuu, mora da bude odgovorniji prema Libanu.

Merc: Nemačka spremna da učestvuje u očuvanju mira na Bliskom istoku

Nemačka je spremna da učestvuje u očuvanju mira na Bliskom istoku nakon prelaznog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata u regionu, izjavio je u utorak kancelar Fridrih Merc. "Oduvek smo govorili da smo spremni da odigramo svoju ulogu. Zaista, već smo poslali prve čamce ili brodove za razminiranje u region", rekao je on na samitu G7 u francuskom jezerskom letovalištu Evijan le Ben.

"Okončanje izraelske agresije na Liban obavezni deo sporazuma"

Predsednici iranskog i libanskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf i Nabih Beri izjavili su danas da su Vašington i posrednici iransko-američkog Memoranduma o razumevanju (MoU) obavezni da primoraju Izrael da okonča agresiju na Liban. "SAD, zemlje koje su garant memoranduma i cela međunarodna zajednica moraju preuzeti odgovornost u sprovođenju sporazuma", saglasila su se dva parlamentarna lidera naglasivši da sve strane odgovorne za MoU moraju da rade na tome da se njegove odredbe u potpunosti sprovedu. Oni su ocenili da su neophodni koraci u sprovođenju sporazuma okončanje izraelske agresije na Liban, zaustavljanje uništavanja sela, poštovanje suvereniteta Libana i obezbeđivanje trenutnog povlačenja izraelskih snaga sa okupiranih teritorija.

Hakabi: "Hezbolah nije deo sporazuma SAD i Irana"

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu Majk Hakabi izjavio je danas da libanski militantni pokret Hezbolah nije obuhvaćen sporazumom između SAD i Irana, ističući da Izrael ima pravo na samoodbranu i da pitanja nuklearnog dogovora sa Teheranom nisu povezana sa izraelskim vojnim operacijama u Libanu. On je naveo da je američki državni sekretar Marko Rubio "jasno stavio do znanja" da su ta dva pitanja odvojena i da nisu predmet istog dogovora. "Izraelu nije potrebna dozvola Irana da bi se branio", napisao je Hakabi na društvenoj mreži X. On je dodao da "veza terora mora da bude prekinuta", aludirajući na, kako je naveo, podršku koju Iran pruža oružanim grupama u regionu.

Iran i Oman će poštovati međunarodno pravo u vezi sa Ormuskim moreuzom

Ministri spoljnih poslova Irana i Omana Abas Arakči i Badr bin Hamad Al Busaidi potvrdili su danas posvećenost svojih zemalja poštovanju međunarodnog prava u vezi sa plovidbom u Ormuskom moreuzu.

Katarski emir pozdravio američko-iranski Memorandum o razumevanju

Katarski emir, šeik Tamim bin Hamad Al Tani potvrdio je danas da je tokom samita G7 u Francuskoj razgovarao sa američkim predsednikom Donadom Trampom o načinima za unapređenje zajedničke koordinacije u vezi sa najnovijim dešavanjima u regionu i da je pozdravio Memorandum o razumevanju između SAD i Irana. Katarski emir je objavio na svom X nalogu da ceni američko-iranski memorandumu o razumevanju, kao i da je "izrazio svoju zahvalnost Njegovoj Ekselenciji (Trampu), braći u Pakistanu i svim partnerima koji podržavaju ovaj sporazum", prenosi Al Džazira. Šeik Tamim je izrazio nadu da će predstojeći pregovori doprineti daljem konstruktivnom dijalogu i saradnji u cilju podrške regionalnoj i međunarodnoj bezbednosti i stabilnosti kroz mirna i diplomatska rešenja.

Tramp: "Umesto Izraela, Sirija bi trebalo da se pobrine za Hezbolah"

Američki predsednik Donalda Tramp izjavio je danas da se "Izrael predugo bori protiv Hezbolaha i da bi Sirija trebalo da se pobrine za to". Tramp je rekao da je "rat u Libanu manji rat, dok je rat u Iranu veliki" i dodao da je problem libanska, proiranska militantna grupa Hezbolah, prenosi Skaj njuz. "Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi gine. Ne morate svaki put da rušite stambenu zgradu kada ciljate nekoga (iz Hezbolaha) jer u tim stambenim zgradama ima mnogo ljudi i nisu svi iz Hezbolaha. Zato predlažem Izraelu da Sirija reši probleme sa Hezbolahom, iskreno, mislim da oni to bolje rade", reako je Tramp i kritikovao Izrael zbog napada na Liban "dva sata pre potpisivanja sporazuma sa Iranom". Tramp je ocenio da bi izraelski premijer Benjamin Netanjau trebalo da bude odgovorniji, ali na pitanje novinara da li je nezadovoljan Netanjahuom Tramp je odgovorio odrečno. "Ne, imali smo odličan odnos. Govorimo o nekim detaljima. Imali smo veoma efikasan odnos, ali bez nas, bez Sjedinjenih Američkih Država, ne bi bilo Izraela. Bez mene ne bi bilo Izraela jer nijedan drugi predsednik nije bio spreman da uradi ono što sam ja uradio", rekao je Tramp.

Vlada Švajcarske potvrdila: Sporazum SAD i Irana potpisuje se u petak u Burgenštoku

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da će sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan u petak u planinskom odmaralištu Burgenštok u centralnoj Švajcarskoj. Odmaralište Burgenštok nalazi se u blizini Lucerna i važi za lokaciju kojoj je teško pristupiti, što olakšava obezbeđivanje celog događaja. Prema navodima švajcarskog ministarstva spoljnih poslova, tu lokaciju su predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i predstavnici SAD-a i Irana. Time je potvrđeno i da je mesto potpisivanja usaglašeno između svih strana uključenih u pregovore. Saopštenje švajcarskih vlasti dolazi uoči zakazanog potpisivanja sporazuma, dok dodatni detalji o samom dokumentu u dostavljenom tekstu nisu navedeni.

"Iran može efikasno da zatvori pristup Ormuskom moreuzu"

Obaveštajne agencije SAD su nedavno procenile da Iran može efikasno da zatvori pristup Ormuskom moreuzu po volji, što znači da je Teheran stekao moćnu novu sposobnost da nanese štetu globalnoj ekonomiji kao rezultat rata, objavio je CNN.

U napadu IDF na centralni deo Pojasa Gaze ubijena najmanje dva Palestinca

U izraelskom napadu na centralni deo Pojasa Gaze ubijena su najmanje dva Palestinca, saopštili su danas palestinski zdravstveni zvaničnici, navodeći da su stanovnici jedne oblasti na severu okupirane palestinske enklave morali da napuste svoje domove jer su izraelske snage proširile svoju kontrolu na toj teritoriji. Palestinski lekari su potvrdili da su u izraelskom napadu u blizini stambene zgrade u izbegličkom kampu Nuseirat, u centralnom delu Pojasa Gaze, ubijena dva brata, prenosi Rojters. Primirje postignuto u oktobru 2025. godine kojem je posredovao američki predsednik Donald Tramp do sada nije uspelo da zaustavi izraelske napade u Pojasu Gaze niti da osigura razoružavanje pripadnika militantne grupe Hamas. Prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva u Pojasu Gaze, u izraelskim napadima na okupiranu palestinsku enklavu od oktobra 2025. godine ubijeno je oko 1.000 Palestinaca. Pregovori između Izraela i Hamasa su i dalje u ćorsokaku oko nesuglasica kako da nastave sa sledećom fazom Trampovog mirovnog plana za Pojas Gaze koji uključuje razoružavanje Hamasa i povlačenje Izraelaca.

Varirale američke akcije

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su zabeležile mešovite rezultate nakon najave sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Berzanski indeks Dow Jones porastao je za više od 333 poena, odnosno 0,7 odsto, pre svega zbog skoka akcija kompanija Goldman Saks i Katerpilar, preneo je CNBC. Istovremeno, akcije kompanije Spejseks porasle su za 10 odsto, nastavljajući snažan uzlet nakon prošlonedeljne inicijalne javne ponude.

Al Džazira: Izraelski vazdušni udari na više ciljeva u južnom Libanu

Izraelske vazduhoplovne snage izvele su danas napade na više lokacija u okrugu Nabatieh na jugu Libana, javlja Al Džazira, dodajući da za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o obimu materijalne štete. Prema izveštajima dopisnika sa terena, izraelska artiljerija gađala je i područje Ali el Taher u istom okrugu. Za sada nema zvanične potvrde o napadima, kao ni komentara Izraelskih odbrambenih snaga ili izraelskog ratnog vazduhoplovstva.

Otkrivena lokacija za potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Iranom

Mirovni sporazum između SAD i Irana mogao bi biti potpisan ovog petka u planinskom odmaralištu Birgenštok u centralnoj Švajcarskoj, saopštila je švajcarska vlada. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je bilo u bliskom kontaktu sa SAD, Iranom, Pakistanom i Katarom o mogućem potpisivanju memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana, koji je već elektronski potpisan. "U ovoj fazi, potpisivanje je zakazano za petak, 19. jun, u Birgenštoku u kantonu Nidvalden. Lokaciju su predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i SAD i Iran", saopštilo je ministarstvo. Očekuje se da će zvaničnom potpisivanju prisustvovati Džej Di Vens i glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf.

Šef Hezbolaha kaže da Iran "nudi svoju krv" za Liban

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem rekao je da Iran "nudi svoju krv" za Liban i da se suprotstavlja Izraelu bombardovanjem zemlje kao odgovor na napade na južna predgrađa Bejruta.

Tramp: "Ormuski moreuz besplatan i otvoren do petka"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Ormuski moreuz, biti "besplatno" i "potpuno otvoren do petka".

U Iranu pogubljena dva muškarca zbog učešća na protestima

Iransko pravosuđe saopštilo je da su jutros u toj zemlji pogubljena dva muškarca, kojima je prethodno suđeno zbog učešća na antivladinim protestima, koji su širom Irana počeli krajem prošle godine i trajali su više nedelja. Kako je saopšteno, pogubljeni su Džavad Zamani i Abolfazli Saedi, za koje se navodi da su bili "naoružane vođe nemira početkom 2026. godine", prenosi iranska novinska agencija Mizan. Oni su osuđeni po optužbama koje uključuju narušavanje javnog reda, zaveru protiv nacionalne bezbednosti i oštećenje imovine.

Fon der Lajen čestitala Trampu na sporazumu sa Iranom: "Diplomatija donosi rezultate"

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lejen čestitala je američkom predsedniku Donaldu Trampu na postignutom sporazumu sa Iranom, ocenjujući da je to posledica diplomatskih napora. "U Evijanu sam čestitala američkom predsedniku na sporazumu sa Iranom. Saglasni smo da bi to trebalo da znači definitivan kraj iranskog nuklearnog programa. Moreuz će ponovo biti otvoren. Cene nafte padaju. I tako diplomatija donosi rezultate", napisala je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks. Njena poruka usledila je nakon objave Vašingtona o dogovoru sa Teheranom, koji bi, prema navodima američke strane, trebalo da doprinese okončanju tenzija i stabilizaciji situacije u regionu.

Tramp diže tenzije na G7 i preti Iranu: "Sav pakao će se sručiti na njih"

Američki predsednik Donald Tramp poručio je na samitu G7 u Francuskoj da će se "sav pakao sručiti" na Iran ukoliko pokuša da razvije nuklearno oružje, ističući da je postignut dogovor sa Teheranom i da SAD ne planiraju finansijske ustupke u okviru tog procesa.

Tramp: Iran pristao da nikada ne poseduje nuklearno oružje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da SAD planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.

"Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Takođe, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vest koju su objavile demokrate", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Vens: Tramp možda objavi američko-iranski sporazum i pre petka

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da bi američki predsednik SAD Donald Tramp mogao da odluči da objavi sporazum Vašingtona sa Teheranom i pre petka.

Očekuje se da će sporazum, koji su elektronski potpisali lideri SAD i Irana, biti potpisan i lično u petak.