Slavenko Saletović, istaknuti srpski pozorišni, televizijski i radio reditelj, preminuo je u 78. godini života.

Vest o njegovoj smrti saopštena je iz Pozorišta na Terazijama, odakle su se emotivnom porukom oprostili od dugogodišnjeg saradnika i prijatelja.

- Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustio prijatelj Pozorišta na Terazijama, reditelj Slavenko Saletović. Tokom svoje karijere režirao je više od 100 predstava širom Srbije i региона, a u našem pozorištu pamtićemo ga po naslovima "Kasica prasica", "Šta je sobar video", "Ne mogu da platim i neću da platim", "Dva mirisa ruže", "Heroji“ i "La strada". Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za pozorišnu umetnost, a u sećanju će ostati kao posvećen stvaralac i čovek izuzetne energije. Porodici, prijateljima i kolegama upućujemo iskreno saučešće - navodi se u objavi.

Ko je bio Slavenko Saletović?

Podsetimo, bio je ugledni reditelj pozorišta, televizije i radija, kao i dugogodišnji profesor i šef katedre za pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Rođen je 11. maja 1948. godine, a tokom bogate karijere ostavio je značajan trag u kulturnom životu Srbije i региона.

Pozorišni rad

Diplomirao je pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je kasnije i radio kao profesor, kao i na Akademiji umetnosti.

Tokom profesionalnog rada režirao je više od 100 pozorišnih predstava širom Srbije i региона. Bio je stalni reditelj drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a radio je i u Narodnom pozorištu u Beogradu, Pozorištu na Terazijama, Madlenianumu, kao i u omladinskom pozorištu DADOV.