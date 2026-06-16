Predsednik Amerike Donald Tramp je ponovio svoju geografsku grešku tokom razgovora na samitu G7 u Francuskoj, u prisustvu katarskog emira, šeika Tamima bin Hamada Al Tanija.

- Iran vam je fizički najbliži (Kataru, napomena). Primetio sam da su druge zemlje morale da putuju oko 45 minuta da bi stigle tamo. Možete samo da peške pređete granicu, što vas stavlja u opasniji položaj - rekao je Tramp.

U stvarnosti, Katar i Iran su razdvojeni Persijskim zalivom, a udaljenost između njih je oko 190 kilometara. Ovo nije prvi put da Tramp iznosi takvu tvrdnju. U oktobru je novinarima u avionu "Er Fors Van" rekao: "Bukvalno, idete iz Irana u Katar. Možete ga preći za sekundu. Kažete 'bum bum' i u Kataru ste, to je teško područje", što je izazvalo mnogo podsmeha.

Nije poznato da li su savetnici pokušali da ga isprave, ali ovo nije prvi put da je američki predsednik pokazao svoje nepoznavanje geografije. Već u svom prvom mandatu je pomešao Baltik i Balkan, prošle godine je Jermeniju zamenio Albanijom , a Azerbejdžan nazvao "Aberbajdžan".



















