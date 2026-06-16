Italijanka Sara Čekantini (37), tragično je nastaradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mikonosu u Grčkoj, nepune dve sedmice pre venčanja sa svojim izabarnikom.

Tragedija se dogodila 15. juna, a Sara je na putovanju bila da proslavi devojačko veče.

Među prijateljima i članovima porodice vladaju neverica i velika tuga. Kako se saznaje, Sara je iza sebe ostavila maloletnu ćerku sa kojom je živela u italijanskoj regiji Areco.

Za svog izabranika, muškarca iz oblasti Vladarno, trebala je da se uda sledeći vikend.

U stravičnoj nesreći teško je povređen Sarin prijatelj.

Grčke vlasti pokrenule su istragu kako bi razjasnile okolnosti nesreće, dok su zasad dostupne informacije još uvek nepotpune.

Tamošnji mediji navode takođe da je Sara radila za poznatu kompaniju Prada od 2013. godine, kao i da je bila zaposlena u pogonu Valvinja, u Teranouvi Bračolini, važnom industrijskom centru posvećenom proizvodnji i razvoju kolekcija kožne galanterije za brendove Prada i Miu Miu.

Čim su čuli za tragediju, fabrika je zatvorena za rad isto jutro iz poštovanja prema Sari, a njena smrt šokirala je i ražalostila kolege i kolektiv u kom je radila i bila poštovana.

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