Evropska unija odobrila je paket pomoći vredan 100 miliona evra za Oružane snage Libana radi jačanja državnih institucija i podrške procesu razoružavanja libanskog militantnog pokreta Hezbolah, izjavila je danas visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ističući da je primirje u toj zemlji neophodno.

Kalas je, navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), nakon sastanka Saveta za spoljne poslove upozorila da je poslednjih nedelja došlo do pogoršanja bezbednosne situacije u Libanu.

"Ministri su razgovarali o potrebi očuvanja primirja i sprečavanja dalje eskalacije", rekla je ona. Prema njenim rečima, finansijska pomoć namenjena je jačanju državnog autoriteta i bezbednosnih kapaciteta Libana.

"Evropska unija želi da podrži institucije države i proces razoružavanja Hezbolaha", navela je Kalas.

Ona je istakla i da se paralelno radi na uspostavljanju nove misije Evropske unije u Libanu. Odgovarajući na pitanja novinara, Kalas je ocenila da Liban mora da bude obuhvaćen svim budućim aranžmanima o prekidu vatre u regionu.

"Primirje je Libanu neophodno i to je bio stav koji su izneli brojni ministri tokom današnje rasprave", naglasila je šefica evropske diplomatije.

Nakon objave o postizanju sporazuma između SAD i Irana, koji uključuje prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da se Izrael neće povući iz južnog Libana.

"Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ja vodimo jasnu politiku koja određuje da će Izraelske odbrambene snage ostati u bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi, bez ikakvog vremenskog ograničenja, kako bi odatle zaštitile granicu i izraelske zajednice od džihadističkih elemenata", navodi se u saopštenju Kacovog kabineta, preneo je ranije danas Tajms of Izrael.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, u izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je 3.798 ljudi, dok je 11.781 osoba povređena.