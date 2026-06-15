Kada se pre šest godina prvi put pojavila u „Zvezdama Granda„ Aleksandra Ivanov nije mogla ni da nasluti da će se naći u velikom finalu i to u mentorskom timu Marije Šerifović.

Muzička zvezda prokrčila je svoj estradni put, a večeras na promociji Vivo benda otkrila je sprema novu pesmu pod palicom Gorana Ratkovića Raleta.

Budući da smo nedavno imali prilike da saznamo nešto više o ljubomornim scenama njegove partnerke Ane Nikolić što se tiče koleginica u stuiju kompozitora, upitali samo Aleksandru, da li je Ana i njoj priredila ljubomorne scene?

- Rale i Ana su fantastični, Ana i ja čak možemo da snimimo duet, ako se kojim slučajem moja pesma nađe na Instagramu, zašto da ne. Sa Raletom može da se sarađuje i kada je Ana tu, imamo fenomenalan odnos i zaista mi je zadovoljstvo i čast da sarađujem sa njima. Ne opterećujem se novinskim natpisima, bitno mi je da međusobom znamo šta je istina da s poštujemo i cenimo, da znamo gde je kome mesto. Privatno smo u zdravim i normalnim odnosima, treba čuvati to. Svi pevači koji imaju ogromnu karijeru, nam mlađima bi bilo zadovoljstvo da poznajemo, a kamoli da sarađujemo - bila je iskrena mlada zvezda.

Podsetimo, Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale potukli su se ispred njegovog studija u Beogradu u decembru 2023. godine. Kod njega u studiju se našla i pevačica Olja Bajrami, koja je tada svedočila neprijatnoj sceni.

„Ona je ispala nekorektna, pretila mi je silovanjem navijača, šišanjem na ćelavo. Nikada mi u životu niko u Beogradu ni pola ružnog pogleda nije usmerio. U Beogradu sam od svoje 16 godine, imam svoje prijatelje, pevam, snimam, dolazim na emisjie, nikada me niko nije ružno pogledao. Kada mi pretiš onda idemo 1 na 1. Ja sam nazvala koga sam trebala i rekla ‘Sto novinara želim ispred te i te adrese desilo se to i to’. To su novinari spremili i ispala je pompa. Videla je da je nabasala na rogatog ovna. Ovo nije moja životna ispovest, to je napravljeno da tako bude zbog nekih drugih stvari. Ja sam se čula sa njoj jedno jutro i stvarno smo se ispričale, izvređale smo se na početku, ali smo se onda ispričale i izvinile jedna drugoj i rekla sam joj hvala što me je spasila i više se nikada nismo čule. To je namešteno od njega, nije dobio ono što je hteo. Jako je inteligentan, ja ga poznajem, znam unapred šta će da uradi“, govorila je ona u emisiji „Ispovest“ na Nova.rs.