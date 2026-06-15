Nastavnik ubio suprugu i tasta, izrešetao ih pred troje male dece! Razlog ostavio policiju u neverici!

U turskom gradu Antaliji dogodio se stravičan zločin kada je nastavnik geografije Orhan Bulak (43), nakon žustre porodične svađe, iz vatrenog oružja usmrtio svoju suprugu Aslihan Ozturk Bulak (40), inače nastavnicu veronauke, i njenog oca Džafera Tajara Ozturka (74).

Prema prvim informacijama, motiv ovog svirepog ubistva bio je sukob oko premeštaja na novo radno mesto u Bursi, koji je supruga navodno organizovala bez njegovog znanja.

Krvavi pir tokom porodičnog doručka

Zločin se odigrao oko 10 časova ujutru u petospratnoj stambenoj zgradi. Svađa između supružnika izbila je za doručkom, kada je Orhan saznao da je Aslihan tajno podnela zahtev za njegov premeštaj u Bursu - grad u kojem živi njen otac.

Kako je verbalni sukob eskalirao, Orhan je dohvatio lovačku pušku i, pred očima njihovo troje dece starosti između dve i devet godina, najpre pucao u tasta Džafera, a potom i u suprugu Aslihan, koja je u panici pokušala da pobegne na balkon.

Nesrećna žena je od siline hitaca pala preko ograde balkona na ulicu, a forenzičari su kasnije na pločniku prikupljali dokazni materijal. Tokom nasumične pucnjave, nekoliko hitaca je završilo i u prozorima obližnje zgrade.

Kako se saznaje, odnosi među supružnicima već neko vreme su bili narušeni. Par se ozbiljno posvađao još 19. maja, nakon čega je Aslihan otišla kod oca u Bursu.

Orhan je tada otišao za njom i uspeo da ubedi suprugu i tasta da se vrate u Antaliju. Međutim, ponovni sukob oko preseljenja doveo je do fatalnog ishoda.

Svedočanstva komšija: "Čuo se samo dečji plač"

Komšije koje su začule pucnje odmah su alarmirale policiju, koja je brzo reagovala i osumnjičenog uhapsila na samom izlazu iz zgrade.

- Spavao sam kada me je probudilo pet ili šest uzastopnih hitaca. Odmah sam istrčao napolje i čuo decu kako prestravljeno plaču. Orhan Bulak je vikao: 'Ja sam prosvetni radnik, sve ću reći na sudu!'. Policija je stigla bukvalno u sekundi i odmah ga lišila slobode - rekao je Ali, stanar zgrade.

- Čuli smo pucnjavu dok smo doručkovali. Moja ćerka je odmah posumnjala na njih i dotrčale smo ovamo, ali policija nam nije dala da uđemo. Znali smo da imaju bračnih problema, ali niko nije mogao ni da nasluti ovakvu tragediju - rekla je komšinica Ajše.

Uviđaj trajao satima, deca zbrinuta

Forenzički timovi i inspektori Odeljenja za ubistva vršili su uviđaj na mestu zločina više od dva i po sata. Prema preliminarnim rezultatima istrage, ubica je u tasta ispalio pet hitaca, dok je njegova supruga Aslihan zadobila tri rane.

Nakon završenog uviđaja, tela nastradalih prevezena su u Institut za sudsku medicinu u Antaliji radi obdukcije. Dok su pogrebna vozila odnosila tela, rođaci i prijatelji porodice koji su se okupili ispred zgrade nisu mogli da zadrže suze.

Troje maloletne dece, koja su preživela nezamislivu traumu gledajući ubistvo majke i dede, hitno su zbrinuta od strane Direkcije za zaštitu dece i socijalni rad. Osumnjičeni Orhan Bulak se nalazi u pritvoru i protiv njega je pokrenuta istraga za dvostruko teško ubistvo.