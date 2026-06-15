Kada je reč o dugovečnosti i očuvanju zdravlja, malo ko može da se pohvali naučnom karijerom i uticajem kakav ima dr Tomas Kolin Kembel, američki biohemičar koji je decenijama proučavao vezu između ishrane i ljudskog zdravlja.

Njegov rad zasnovan je na jednostavnoj ideji – što više prirodne, neprerađene hrane u svakodnevnoj ishrani, a što manje industrijski obrađenih proizvoda.

Prema njegovom mišljenju, pravilna ishrana može igrati ključnu ulogu u prevenciji brojnih bolesti i očuvanju vitalnosti kroz život.

1. Zeleno i kupusasto povrće

Jedna od osnovnih grupa namirnica u njegovoj ishrani bilo je zeleno i kupusasto povrće, poput brokolija, kupusa, karfiola, prokelja i rukole.

Ove namirnice bogate su vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca, krvnih sudova i imunog sistema.

Kembel je često naglašavao da bi povrće trebalo da čini osnovu svakog obroka, bez izuzetka.

2. Mahunarke kao izvor biljnih proteina

Pasulj, sočivo, leblebije i grašak zauzimali su važno mesto u njegovoj svakodnevnoj ishrani.

Mahunarke su bogate biljnim proteinima, vlaknima, gvožđem i drugim mineralima, zbog čega se smatraju jednim od najvažnijih sastojaka u ishrani zasnovanoj na biljnim namirnicama.

Prema Kembelovim stavovima, upravo one predstavljaju osnovu dugoročno balansirane i zdrave ishrane.

3. Integralne žitarice za stabilnu energiju

Integralne žitarice poput ovsenih pahuljica, ječma, heljde, prosa i smeđeg pirinča bile su čest deo njegovih obroka.

Za razliku od rafinisanih žitarica, integralne varijante sporije podižu nivo šećera u krvi i obezbeđuju duži osećaj sitosti.

Pored toga, one sadrže važne hranljive materije koje doprinose opštem zdravlju organizma.

Zdravlje kao rezultat svakodnevnih izbora

Dr Kembel nikada nije isticao jednu „čudotvornu“ namirnicu koja garantuje dug život.

Umesto toga, naglašavao je da se zdravlje gradi kroz svakodnevne navike i doslednu ishranu zasnovanu na prirodnim namirnicama.

Njegov pristup ukazuje da dugovečnost nije rezultat jednog faktora, već kombinacije uravnotežene ishrane, umerenosti i dugoročnog načina života.