Naglasio je da je, kao što je to redovno slučaj uoči susreta ruskog i beloruskog lidera, situacija oko ukrajinske krize bila u središtu pažnje.

"Neophodno je učiniti sve kako bi pravda pobedila. Pre svega, reč je o pravima ruskog naroda, koje kijevski režim već godinama pokušava da u potpunosti uskrati", poručio je šef ruske diplomatije.

Dodao je da se govorilo i o tome kakvu ulogu igraju zapadne kolege – kako SAD, tako i Eveopljani – u regulisanju onih pitanja koji daleko prevazilaze okvire ukrajinskog konflikta i koje se tiču opštih principa bezbednosti i u Evropi i na globalnom nivou.

"Imamo zajednički stav: Evropljani u sadašnjoj situaciji pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobeđuje pa joj se mogu postavljati ultimatumi u nadi da će pristati na njih", poručio je šef ruske diplomatije, napomenuvši da se predsednik Rusije Vladimir Putin već osvrtao na takve stavove u toku raznih svečanosti koje su se ovih dana održavale.

Lavrov je naglasio da su te računice zasnovane na neprihvatljivim namerama i da su potpuno iluzorne.

Naglasio je da je to potvrđeno i tokom posete trojice ambasadora Velike Britanije, Francuske i Nemačke ruskom ministarstvu.

"Sa njima je razgovarao moj zamenik. Nisu doneli ništa novo, ali uporno pokušavaju da ponude svoje usluge, očigledno ne želeći da ostanu po strani od tog procesa", primetio je šef ruske diplomatije.

Lavrov je potvrdio da je Rusija posvećena sprovođenju dogovora postignutih na Aljasci, napomenuvši da je ruski lider u više navrata istakao da je prihvatio predloge predsednika SAD Donalda Trampa.

"Mi, naravno, računamo da to će stavovi koji su usklađeni na osnovu američkih predloga biti sprovedeni u praksi", podvukao je.

Ruska strana u dogledno vreme očekuje posetu Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera i nada se da će oni objasniti na koji način Vašington namerava da sprovede dogovore postignute u Enkoridžu, dodao je ministar.

Takođe, dodao je da će poseta specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta predsednika SAD Džareda Kušnera Rusiji biti realizovana u doglednoj budućnosti.

"Jurij Ušakov, pomoćnik predsednika Putina, izjavio je da u bliskoj budućnosti očekujemo novu posetu gospodina Vitkofa i gospodina Kušnera. Naravno, očekujemo da nas obaveste o tome na koji način Amerikanci nameravaju da sprovedu dogovore koji su u potpunosti zasnovani na njihovom predlogu", poručio je Lavrov.

Lavrov je doputovao juče u radnu posetu Minsku, gde ga je primio predsednik Aleksandar Lukašenko, a planirani su i razgovori sa ministrom spoljnih poslova Maksimom Riženkovom.