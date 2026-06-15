Na današnji dan pre 10 godina je preminuo legendarni glumac Milorad Mandić Manda, a Radoš Bajić se sada prisetio uspomena sa njim.

Na svom Instagram profilu Radoš je objavio uspomenu sa Mandom nastalu tokom snimanja serije "Selo gori, a baba se češlja" i ostavio emotivnu poruku.

- Prošla je decenija otkako nas je 15. juna 2016. godine prerano napustio jedan od najtalentovanijih srpskih glumaca, nenadmašni Milašin iz TV serije “Selo gori”, veliki humanista, moj prijatelj i brat Milorad Mandić Manda. Fotografije blede, ali ranjivo sećanje i dalje boli kao da je juče zauvek otišao sa one strane duge. Poslednjih deset godina njegovog života bili smo Radašin i Milašin i nismo se razdvajali. Imao sam priliku da spoznam koliko je bio veliki, jedinstven, veličanstven kao umetnik i kao čovek - napisao je Radoš, pa dodao:

- U retkim trenucima dokolice, baš kao na ovoj fotografiji, uvek nam je osmeh bio na licu, za šta je on zaslužan. Verujem da tamo u večnosti zasmejava sve one, takođe prerano i nepravedno otišle kolege iz Petlovca: Gagu, Đodu, Mirka, Gorana, Feđu, Momira, Miliju, Radu Đuričin, koji nas čekaju da im se pridružimo. Svako onda kad mu dođe red i kad Svevišnji odluči. Neka ti je večna slava i veliko hvala, dragi Mana - napisao je Radoš Bajić.

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