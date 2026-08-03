Nema prijatnijeg osećaja od kreveta nameštenog čistom posteljinom koja miriše na svežinu. Ipak, mnogima se dešava da iz ormara izvade uredno složene čaršave i jastučnice, a umesto prijatnog mirisa osete ustajalost ili čak miris buđi.

Dobra vest je da problem najčešće nije u samoj posteljini, već u načinu pranja, sušenja i skladištenja. Uz nekoliko jednostavnih promena moguće je da posteljina duže zadrži miris čistoće.

Zašto posteljina dobija neprijatan miris?

Nije potpuno osušena pre odlaganja

Jedan od najčešćih razloga jeste odlaganje posteljine dok u vlaknima još postoji malo vlage.

Iako na dodir može delovati suvo, deblji materijali poput lana, flanela ili perkala mogu zadržati vlagu u unutrašnjosti. Kada se takva tkanina složi i zatvori u ormar, stvaraju se uslovi za razvoj bakterija i buđi.

Na tkanini ostaju tragovi kože i kozmetike

Tokom spavanja posteljina upija znoj, prirodna ulja kože, mrtve ćelije i ostatke proizvoda za negu.

Vremenom se te naslage mogu razgraditi i izazvati neprijatan miris, posebno ako posteljina duže stoji složena u ormaru.

Ormar nema dovoljno vazduha

Zatvoreni i vlažni prostori pogoduju zadržavanju neprijatnih mirisa.

Ako se posteljina čuva u ormaru sa slabom cirkulacijom vazduha, čak i mala količina vlage može biti dovoljna da se razvije ustajao miris.

Sam ormar može biti problem

Uzrok neprijatnog mirisa ponekad nije posteljina, već sam prostor u kojem se čuva.

Ormari koji se nalaze uz kupatilo, spoljne zidove ili u vlažnijim prostorijama mogu upijati vlagu. Mirisi mogu dolaziti i od starih drvenih polica, premaza ili drugih materijala.

Posteljina upija mirise iz okruženja

Tekstil lako upija mirise iz prostora.

Ako se u istom ormaru nalaze sredstva za čišćenje, obuća, kartonske kutije ili garderoba koja dugo stoji, posteljina može preuzeti njihove mirise.

Previše deterdženta ili omekšivača

Veća količina deterdženta ne znači nužno čistiju posteljinu.

Ostaci sredstava za pranje mogu ostati zarobljeni u vlaknima, zadržavati vlagu i vremenom izazvati neprijatan miris. Poseban problem može biti prekomerna upotreba omekšivača, koji ostavlja sloj na tkanini.

Kako da posteljina ponovo miriše sveže?

Sušite je na suncu

Sunčeva svetlost može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa i smanjenju broja mikroorganizama.

Pre nego što posteljinu složite u ormar, proverite da li je potpuno suva, naročito na uglovima, šavovima i pregibima.

Dodajte alkoholno sirće prilikom pranja

Pola do jedne šolje alkoholnog sirćeta u ciklusu ispiranja može pomoći u uklanjanju ostataka deterdženta i neutralisanju neprijatnih mirisa.

Miris sirćeta nestaje nakon sušenja.

Koristite sodu bikarbonu

Soda bikarbona može pomoći kod tvrdokornih mirisa.

Možete dodati oko pola šolje sode direktno u bubanj mašine, a kod jačeg mirisa posteljinu prethodno potopiti u toplu vodu sa sodom 30 do 60 minuta.

Ostavite je duže da se suši

Čak i kada deluje suva, posteljinu možete ostaviti još malo na vazduhu ili u sušilici.

Posebnu pažnju obratite na delove gde se vlaga najduže zadržava.

Stavite prirodne upijače mirisa u ormar

Za svežiji miris posteljine mogu pomoći:

kesice sa sušenom lavandom;

soda bikarbona;

aktivni ugalj;

komadići kedrovog drveta;

sredstva za upijanje vlage.

Kedar može pomoći i u zaštiti od moljaca.

Šta ako miris traje godinama?

Kod veoma stare posteljine ponekad je potrebno dublje čišćenje.

Jedna od metoda jeste potapanje u toplu vodu uz dodatak sode za pranje, boraksa i deterdženta, nakon čega se posteljina pere na uobičajen način.

Tokom ovog procesa voda može promeniti boju zbog nakupljenih ostataka deterdženta, masnoće i mineralnih naslaga iz vlakana.

Uz pravilno pranje, potpuno sušenje i dobru ventilaciju ormara, posteljina može dugo ostati sveža i prijatnog mirisa.