Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da jedan od najvećih izazova predstavlja nedostatak lekara u pojedinim sredinama, zbog čega zdravstvene ustanove često moraju da angažuju medicinsko osoblje iz drugih gradova.

- Postoji veliki problem u pronalaženju lekara, pa smo prinuđeni da u ambulante dolaze ko zna odakle - rekao je Vučić.

On je istakao da država svake godine izdvaja ogromna sredstva za zdravstveni sistem, ali da građani moraju da osete rezultate tih ulaganja.

- Godišnje u zdravstvo ulažemo više od pet milijardi, ali ljudi to ne vide i nisu time zadovoljni, jer to mora da dođe do svakog čoveka i u najudaljenijem selu. Nije dovoljno da se vidi samo Klinički centar u Beogradu i Klinički centar u Nišu - rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da domovi zdravlja širom Srbije moraju biti uređeni i dostojni građana.

- Moramo barem da okrečimo svuda, i u najudaljenijim mestima. Ne sme da bude prljavo u domovima zdravlja. Negde je nebriga, a negde je nedostatak novca. Ali morate da razumete da ne može sve da se postigne... U mnogim mestima niko ništa nije radio po 60 i 70 godina. Sad ljudi dolaze da traže, a ranije nisu jer su verovali da niko neće ništa hteti da radi - poručio je Vučić.