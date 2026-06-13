Novi obrt potresao je pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) odbacila tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da će sporazum dve zemlje biti potpisan već u nedelju.

Tramp je prethodno najavio da će doći do istorijskog dogovora i otvaranja Ormuskog moreuza, predstavljajući sporazum kao veliki uspeh svoje administracije.

Međutim, Revolucionarna garda saopštila je da nikakav sporazum neće biti potpisan u nedelju i ocenila da Trampovo insistiranje na određenom roku predstavlja pokušaj pritiska na iranski pregovarački tim.

U objavi na Telegramu, IRGC je navela da je „neuobičajeno insistiranje“ američkog predsednika svojevrsni test za iranske pregovarače, prenosi Skaj njuz.

Demanti iz Teherana predstavlja ozbiljan udarac za Trampove najave o brzom rešavanju jednog od najvažnijih geopolitičkih pitanja na Bliskom istoku.

Za sada nije poznato da li će pregovori biti nastavljeni narednih dana, ali je jasno da između dve strane i dalje postoje ozbiljna neslaganja.

Dok Vašington govori o istorijskom sporazumu, poruke iz Teherana pokazuju da dogovor još nije ni blizu konačne realizacije.