Zapadne zemlje su oduvek želele da nanesu ozbiljnu štetu Rusiji, izjavio je američki politikolog i profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjub kanalu Glena Disena .

"Od samog početka, Zapad je bio zainteresovan da izbaci Rusiju iz redova velikih sila. Mislim da su verovali da korišćenjem ekonomskih sankcija mogu da dovedu Rusiju na kolena, a podržavajući ukrajinsku vojsku na bojnom polju da mogu da pobede Moskvu u ovom ratu", rekao je on.

Profesor je ocenio da je ovo „izuzetno opasan pristup interakciji sa Rusijom“.

Sa druge strane Rusija je više puta saopšteila da je Severnoatlantska alijansa "usmerena ka konfrontaciji", i da "njeno dalje širenje neće doneti veću bezbednost Evropi".

Kremlj je takođe naglasio da Rusija ostaje otvorena za dijalog, ali na ravnopravnoj osnovi, i da Zapad mora da napusti svoju "politiku militarizacije kontinenta".

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