Iran je odbacio tvrdnje da će sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti potpisan već sutra, ali nije isključio mogućnost da se to dogodi u narednim danima.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakai poručio je da su razgovori ušli u završnu fazu, ali da još nisu zatvoreni svi politički i proceduralni koraci.

- Potpisivanje neće biti sutra, ali mogućnost da se to dogodi u narednim danima ne može se isključiti - poručio je Bakai.

Teheran ne otvara nuklearno pitanje

Najvažnija poruka iz Teherana odnosi se na nuklearni program. Bakai je naglasio da se u ovoj fazi ne razgovara o nuklearnom pitanju, već o zaustavljanju rata i uslovima koji treba da otvore prostor za narednu rundu pregovora.

Time je Iran praktično spustio očekivanja posle niza tvrdnji iz Vašingtona da bi sporazum mogao da obuhvati i ozbiljne obaveze Teherana u vezi sa nuklearnim programom.

Iranska strana sada jasno poručuje: prvo prekid rata, zatim razgovori o teškim temama.

Dogovor blizu, ali ne i završen

Pregovori SAD i Irana poslednjih dana ušli su u najosetljiviju fazu. Američka strana tvrdi da je dogovor blizu i da bi mogao da donese otvaranje Ormuskog moreuza, smanjenje tenzija i početak šireg političkog procesa.

Iran, međutim, pazi da ne predstavi sporazum kao gotovu stvar pre nego što ga odobre najviši centri odlučivanja u Teheranu.

Zato Bakaijeva izjava ima dvostruku poruku: dogovor nije propao, ali još nije ni potpisan.

Za Vašington je sada važno da pokaže da pregovori donose konkretan rezultat. Za Teheran je još važnije da se ne stekne utisak da je popustio pod američkim pritiskom.

Ako memorandum bude potpisan narednih dana, to bi mogao da bude prvi ozbiljan korak ka smirivanju rata. Ali nuklearno pitanje, sankcije i kontrola Ormuskog moreuza ostaju teme koje tek mogu da otvore najteži deo pregovora.