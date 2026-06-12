Parket je godinama važio za jedan od najpoželjnijih izbora za kuhinjske podove. Toplina drveta i prijatna atmosfera koju stvara učinili su ga omiljenim rešenjem u mnogim domovima. Mnogi su se, zbog niže cene, odlučivali i za laminat. Međutim, dizajneri enterijera sve češće ističu da se 2026. godine trendovi menjaju i da na scenu stupa materijal koji uspešno spaja estetiku i praktičnost.

Krejg Gritzen, osnivač i glavni dizajner studija Curated Style Collective, za američki portal Hunker otkrio je koji materijal trenutno dominira prilikom renoviranja kuhinja.

Prema njegovim rečima, porcelanske pločice koje izgledom podsećaju na prirodni kamen postaju prvi izbor sve većeg broja vlasnika stanova i kuća.

„Najveći trend koji trenutno primećujem jeste prelazak na porcelanske pločice sa izgledom prirodnog kamena. Sve više ljudi bira porcelan koji imitira kamen ili ručno rađene glinene pločice“, rekao je Gritzen.

Zašto porcelan sve više potiskuje parket?

Prema njegovim rečima, ovakve podne obloge prostoru daju više karaktera i teksture, a pritom su znatno otpornije od drveta.

Iako je parket bezvremenski izbor, podložan je ogrebotinama, habanju i deformacijama usled vlage. Kuhinja je prostor u kojem se svakodnevno prosipaju tečnosti, pomeraju stolice i prolazi veliki broj ljudi, pa je izdržljivost veoma važna.

„Ljudi danas žele mirnije, funkcionalnije i udobnije enterijere. Porcelanske pločice nude idealan balans između lepog izgleda i praktičnosti“, istakao je dizajner.

Porcelanske pločice sa efektom prirodnog kamena mogu kuhinji dati šarm mediteranskih i evropskih enterijera, naročito kada se kombinuju sa drvenim detaljima, neutralnim tonovima i prirodnim materijalima.

Gritzen savetuje da se biraju toplije nijanse i mat završna obrada umesto visokog sjaja kako bi pod izgledao što prirodnije.

„Najbolji primeri ovog trenda ne deluju veštački. Važno je izabrati pločice sa blagim razlikama u boji i teksturi kako bi prostor delovao prirodno i elegantno“, objasnio je.

Marmoleum sve popularniji među ljubiteljima ekologije

Za one kojima izgled kamena nije privlačan, dizajner izdvaja još jedan trend koji sve više dobija na popularnosti – marmoleum.

Reč je o održivom i ekološki prihvatljivom materijalu koji predstavlja modernu alternativu klasičnim podnim oblogama.

„Marmoleum je odličan izbor za ljude koji žele retro-moderan izgled, mekšu podlogu za hodanje i praktičnije rešenje od drveta“, kaže Gritzen.

Zahvaljujući velikom izboru boja, marmoleum može kuhinji dati vedriji, topliji i razigraniji izgled, zbog čega ga sve više vlasnika domova uključuje u planove za renoviranje.