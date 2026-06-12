Reč je o Redu kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Redu kneza Domagoja s ogrlicom, Redu bana Jelačića, Redu Ante Starčevića, Redu hrvatskog trolista, Spomenici domovinskog rata i Spomenici domovinske zahvalnosti.

Branimir Glavaš je u obnovljenom sudskom postupku ponovo pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora zbog počinjenog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osjeku, 1991. godine.

Iz Kabineta Milanovića nisu potvrdili ovu informaciju, ali su podsetili na njegovu izjavu iz maja 2021., kada mu je on ta odlikovanja vratio odnosno ukinuo odluku prethodnika Ive Josipovića o njihovom oduzimanju.

Ta izjava sada Milanovića obvezuje da postupi isto kao Josipović 2010., kada je Glavaš prvi put pravosnažno osuđen za krivična dela počinjena 1991.

“Da mi Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao, ali došao mi je njegov, pravno utemeljen, zahtev za vraćanje odlikovanja. Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, moraću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da je Glavašu to potpuno jasno”, rekao je Milanović pre četiri godineo bjasnio je Milanović prije četiri godine.

Milanović je Glavašu vratio odlikovanja pošto je Ustavni sud Hrvatske 2015. godine ukinuo presudu zbog koje mu je Josipović oduzeo odlikovanja.

Milanović će, kako saznaje Novi list, biti dosledan svom obećanju u trenutku kada je Glavašu ta odlikovanja vratio. Sam Glavaš misli da za to nema nikakve potrebe.

"Ja, naravno, ne znam šta će predsednik Republike učiniti, ne komuniciram s njim. Ali, meni je ta odličja, za učešće u odbrani Hrvatske, dodelio predsednik Franjo Tuđman, koji je bio za to ovlašćen. On je znao zbog čega mi ih je dao. Kada jedan predsednik nekoga odlikuje, mislim da nema razloga da drugi predsednik to osporava" kazao je Glavaš.

Nakon što je Visoki krivični sud Hrvatske pre dva dana saopštio pravosnažnu presudu, Glavaš je saopštio da to neće biti konačna odluka, odnosno da će on nastaviti pravnu bitku.