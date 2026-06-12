Ovaj snimak brzo je privukao pažnju javnosti i stručnjaka, jer se radi o jednoj od najvećih životinja koje naseljavaju svetska mora i okeane.

Prema rečima biologa i stručnjaka za zaštitu velikih morskih kičmenjaka, Draška Holcera, u pitanju je vrsta Balaenoptera physalus, poznata i kao veliki kit ili kit perajar. Ova vrsta pripada porodici brazdastih kitova i smatra se drugom najvećom životinjom na planeti, odmah posle plavog kita.

Impresivne dimenzije morskog giganta

Veliki kitovi spadaju među najimpozantnije stanovnike mora. Odrasle jedinke mogu da dostignu dužinu i preko 20 metara, dok njihova težina može ići i do 70 tona. Njihovo telo je izduženo i hidrodinamično, što im omogućava da se kreću velikim brzinama uprkos masi.

Ono što ih dodatno izdvaja jeste karakterističan način ishrane – hrane se filtriranjem velikih količina vode kako bi izdvojili sitne organizme poput planktona i krila. Upravo ova ishrana ih često dovodi u određene delove Jadranskog mora gde je hrana sezonski bogata.

Zašto dolaze u Jadran?

Iako veliki kitovi nisu stalni stanovnici Jadranskog mora, oni se u ovo područje redovno vraćaju tokom prolećnih i letnjih meseci. Stručnjaci objašnjavaju da ih privlače povoljni uslovi za ishranu, naročito u dubljim i otvorenim delovima mora.

Posebno se ističe oblast Jabučka kotlina i južni deo Jadrana, gde dolazi do povećane koncentracije planktona i krila. Ove mikroskopske životinje predstavljaju osnovu njihove ishrane, pa kitovi instinktivno prate takve zone bogate hranom.

Retki, ali sve češći susreti

Iako se prisustvo velikih kitova u Jadranu beleži godinama, susreti sa njima i dalje su retki. Razlog za to je njihovo kretanje po dubokim i otvorenim morskim područjima, daleko od obale i uobičajenih plovidbenih ruta manjih plovila.

Ipak, ribari i posade brodova koji često borave na otvorenom moru povremeno prijavljuju njihova opažanja. Takvi trenuci su dragoceni za naučnike, jer pružaju uvid u kretanje i ponašanje ovih životinja u našem delu Mediterana.

Važnost ovakvih snimaka

Snimci poput ovog kod Blitvenice imaju veliki značaj ne samo za javnost, već i za naučnu zajednicu. Oni pomažu u boljem razumevanju migracionih ruta velikih morskih sisara, kao i u proceni stanja ekosistema Jadranskog mora.

Pojava velikog kita u blizini obale uvek izaziva snažne reakcije – od oduševljenja do naučne radoznalosti, jer podseća koliko je morski svet i dalje delimično neistražen i koliko se priroda može iznenada pojaviti u svom punom, spektakularnom obliku.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje da Jadransko more, iako relativno zatvoreno, predstavlja važan deo životnog prostora za brojne vrste, uključujući i najveće morske sisare na planeti.