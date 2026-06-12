Prema dokumentu koji je predstavljen članicama Alijanse, predviđeno je smanjenje broja lovaca F-16 i F-15E sa oko 150 na 100, kao i smanjenje broja pomorskih izviđačkih aviona sa 26 na 15.

Plan uključuje i povlačenje svih osam aviona za dopunu gorivom u vazduhu koji su do sada bili na raspolaganju evropskim operacijama NATO-a. Predviđena je i preraspodela podmornice za lansiranje raketa, nosača aviona, više ratnih brodova i dela bombarderskih snaga koje su bile namenjene odbrani Evrope.

Pentagon nije želeo da komentariše konkretne brojke iz dokumenta, ali je ranije saopštio da razmatra smanjenje vojnih obaveza na evropskom kontinentu, piše NYT.

Evropski zvaničnici su ocenili da bi planirana smanjenja mogla da utiču na sposobnost NATO da sprovodi izviđačke misije, prati ruske pomorske aktivnosti i izvodi napade dugog dometa.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa godinama insistira da evropske članice NATO preuzmu veći deo odgovornosti za sopstvenu odbranu. Novi plan smatra se do sada najkonkretnijim korakom ka smanjenju američkog vojnog angažmana u okviru Alijanse,dodaje njujorški list.