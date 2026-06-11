Savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp "ima iluziju da bi bombe mogle da ga izvuku iz krize i močvare koju je sam stvorio".

“Poremećeni američki predsednik zamišlja da ga bombe mogu izvući iz močvare koju je sam stvorio, ali iranske rakete će ga još dublje u nju gurnuti“, naveo je Rezai, prenela je iranska Pres tv.

Dodao je da će Vašington morati da donese teške odluke ako želi da okonča agresiju.

“Vašington mora da bira između prihvatanja iranskih uslova i gubitka poslednje trunke svog kredibiliteta u svetu“, izjavio je Rezai.

On je takođe odbacio tvrdnje SAD i njihovih saveznika da su iranski sistemi protivvazdušne odbrane uništeni i da su odbrambeni kapaciteti zemlje značajno oslabljeni.