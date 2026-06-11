Poslanici su u dokumentu potvrdili neophodnost nastavka sveobuhvatne podrške ukrajinskim institucijama i građanima, ali su istovremeno naglasili važnost punog učešća parlamenta u razmatranju inicijativa koje bi mogle da imaju ozbiljne ekonomske posledice, prenosi "Sputnjik" pisanje lokalnih medija.

Kako se navodi, rezolucija sadrži direktan poziv da se izradi mehanizam za postepeno ukidanje restriktivnih mera protiv Rusije.

Glavni uslov za pokretanje ovog procesa je potpuni prekid sukoba.

U svom govoru pre glasanja, premijerka Đorđa Meloni je izjavila da je potrebno nastaviti dijalog sa Moskvom, navodi TASS.