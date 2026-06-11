Više spratova u Pentagonu blokirano je, a pojedini delovi zgrade evakuisani su zbog incidenta sa opasnim materijama, prenose američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom i lokalne vatrogasne službe.

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je u četvrtak da su sistemi unutar zgrade registrovali problem sa kvalitetom vazduha, zbog čega su odmah aktivirane preventivne mere.

– Ministarstvo sprovodi standardne zaštitne protokole, uključujući naređenje da se osoblje u pogođenim područjima skloni na bezbedno – rekao je Parnel.

On je dodao da su timovi za hitne intervencije već raspoređeni i spremni da pruže pomoć zaposlenima ukoliko bude potrebno.

U akciji učestvuje i specijalni tim Pentagona za reagovanje na opasne materije, uz podršku Vatrogasne službe okruga Arlington. Vatrogasna i hitna služba okruga Arlington saopštila je na društvenim mrežama da njihove ekipe učestvuju u intervenciji povodom „incidenta sa opasnim materijama“.

Prema poruci koju je bezbednosni tim Pentagona uputio zaposlenima, otkriven je problem sa kvalitetom vazduha, a neophodna su dodatna ispitivanja.

– Dodatna testiranja mogla bi da potraju između jednog i dva sata. Timovi za reagovanje nalaze se na terenu i spremni su da pruže pomoć osoblju ukoliko bude potrebno. Možda ćete primetiti prisustvo pripadnika više službi i mere predostrožnosti u centralnom dvorištu. Molimo vas da ove aktivnosti ne tumačite kao znak neposredne opasnosti – navodi se u poruci.

Prema informacijama izvora, blokirani su drugi, treći, četvrti i peti sprat u koridorima četiri do sedam velikog kompleksa Pentagona.

Jedan od izvora naveo je da pojedini policajci unutar zgrade nose gas-maske i kompletnu hemijsku zaštitnu opremu, što je dodatno podiglo zabrinutost.

Za sada nije poznato šta je izazvalo problem sa kvalitetom vazduha niti da li ima povređenih, a istraga je u toku.